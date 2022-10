Si è spento don Carlo Crotti, il Collegio Rotondi di Gorla Minore ricorda i suoi 10 anni da Rettore

È deceduto lo scorso 10 ottobre don Carlo Crotti dal 1984 al 1994 Rettore del Collegio Rotondi. Nato a Paderno Robbiate, in provincia di Lecco, il 29/05/1943 è stato ordinato sacerdote nel Duomo di Milano il 28/06/1967. Laureato in teologia è stato anche rettore del Collegio arcivescovile “Villoresi” di Monza e di quello di Lecco. Dal 2012 era vicario parrocchiale a Monza – S. Giovanni Battista, canonico effettivo e teologo del Venerando Capitolo (foto e bio dal sito www.ChiesadiMilano.it)

Il collegio di Gorla Minore lo ricorda attraverso le parole ddi don andrea Cattaneo, in una breve nota: «Riconoscente per il bene che ha voluto al nostro Collegio, per la passione educativa e la sua profonda competenza, il Rettore Don Andrea Cattaneo celebrerà domani alle ore 7.30 una Santa Messa di suffragio».