Il sindaco di Cassano va nelle classi per raccontare il 4 novembre

Arriva il 4 novembre e il sindaco diventa “cicerone” della storia nelle classi delle primarie e delle medie.

Succede a Cassano Magnago, dove il primo cittadino, Pietro Ottaviani, anticiperà la commemorazione ufficiale con un intervento nelle scuole.

«Giovedì 3 novembre e venerdì 4 novembre girerò le scuole elementari, classi 4° e 5°, e medie, classe 3°, per spiegare il significato della giornata del IV novembre» dice Ottaviani.

Il “tour” nelle scuole primarie e secondarie di primo grado anticipa, come detto, la commemorazione ufficiale della Festa dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate, celebra la giornata in cui si concluse la Prima Guerra Mondiale, che costò in Italia 650mila morti e che rappresentò il completamento dell’unità attraverso l’annessione di Trento e Trieste (e della provincia di Bolzano, il Sud Tirolo di lingua tedesca ribattezzato Alto Adige).

La commemorazione ufficiale del 4 novembre si terrà in realtà domenica 6 novembre, con ritrovo al cimitero alle 9.30, corteo verso il Sacrario dei Caduti e deposizione corona e poi da qui lungo il viale delle Rimembranze, via Mazzini, via V Giornate, via Del Bo, via Aldo Moro, via San Giulio sino al Monumento ai Caduti, dove il sindaco terrà il discorso ufficiale.

La commemorazione sarà accompagnata dal Corpo Musicale Cassanese e si concluderà alle 11.15 con la celebrazione della Messa.