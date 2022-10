Il sogno americano di Elvis al cineforum delle Arti di Gallarate

Stasera, giovedì 6 ottobre (prima alle 15 e poi alle 21), ci sarà il secondo appuntamento del cineforum autunnale al Teatro delle Arti di Gallarate: in programma Elvis, diretto da Baz Luhrmann.

Il biopic è incentrato sulla vita del re del rock’n’roll (Austin Butler interpreta Elvis Presley), in particolare sul rapporto controverso e complicato con Tom Parker (il suo manager), interpretato da Tom Hanks. È lui che accompagna, con voce narrante e presenza in scena, la dirompente ascesa di un’icona assoluta della musica e del costume mentre si impegna, apertamente ma anche in segretezza, per condizionarne la vita con il fine di salvaguardare la propria

A causa della durata del film, l’introduzione avverrà alle ore 20.45, e la proiezione inizierà alle ore 21.00.