Il sogno di Tip Top Tennis continua, nasce l’accordo con il centro sportivo MondoDomani

Nessuna faccia scura, nessun pugno serrato per il nervosismo, anzi: tante espressioni felici e parecchia voglia di iniziare ad allenarsi.

C’era un clima totalmente diverso, oggi, al centro sportivo MondoDomani di Marnate, rispetto a quello visto e raccontato durante l’assemblea pubblica. La scuola di tennis non chiuderà perché non dovrà attendere il giudizio del Tar inerente la gestione del Centro San Carlo.

È stata infatti siglata una collaborazione con MondoDomani, che permetterà agli allievi iscritti ai corsi di Tip Top Tennis di continuare le lezioni con i loro allenatori, spostandosi di meno di un km dalla precedente sede.

Ad assistere all’annuncio, non solo i rappresentanti delle due realtà sportive marnatesi, ma anche un nutrito gruppo di allievi, anche giovanissimi, presenti con le loro famiglie. Ancora una volta, l’affetto e la stima che gli iscritti a questa scuola di tennis mostrano è sorprendente.

Oltre a loro, il sindaco Elisabetta Galli e la sua Amministrazione, ringraziati per aver fatto da tramite fra Tip Top Tennis e MondoDomani, che poi hanno finalizzato l’accordo e trovato il modo di collaborare.

«Vedo tanti sorrisi oggi e sono davvero contenta che si sia perfezionato questo risultato» ha commentato il Primo cittadino salutando i presenti.

«Nasce oggi una nuova realtà – ha spiegato con entusiasmo il presidente di MondoDomani Enrico Rescaldina – Ciò che abbiamo fatto è stato unire le forze per un progetto a lungo termine. Le due scuole lavoreranno in sinergia; MondoDomani è uno spazio che conta 33mila quadrati, su cui sorgono sette campi da tennis, due piscine, un clubhouse, una palestra con spogliatoi con una scuola di pugilato, due campi padel. Tip Top Tennis andrà ad arricchire ulteriormente il nostro potenziale».

Il centro sportivo MondoDomani: da lunedì le lezioni di Tip Top Tennis si svolgeranno lì

Alessio Drogo, presidente di Tip Top Tennis, conferma la soddisfazione per l’accordo: «Mettendoci insieme potremo essere più strutturati, i nostri allenatori collaboreranno con quelli di MondoDomani. La nostra scuola di tennis resterà autonoma, ma cambieremo il logo, per dare visibilità di questa importante partnership. Lunedì si inizia, non vediamo l’ora».