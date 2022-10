Solidarietà e sport da Induno Olona a favore della Lega Italiana Sclerosi Multipla

Si è svolta sabato pomeriggio la cronocoppie a scopo benefico Induno Olona E nella manifestazione ciclistica a scopo benefico a vincere è stata la solidarietà. L’obiettivo degli organizzatori dell‘Unione Ciclistica Induno Olona – Raffaele Bruno era quello di raccogliere fondi da devolvere alla Lega Italiana Sclerosi Multipla: ed è stato raggiunto. Per il secondo anno l’evento “ricordando Raffa” ha radunato nella cittadina che ha dato i natali al primo vincitore del Giro d’Italia Luigi Ganna professionisti, ex professionisti e amatori per una sfida contro il tempo con la formula della cronocoppie.

E’ stata la presidente del team organizzatore Valentina Donato a dare il via alle venti coppie in gara. In sella alcuni professionisti come Alessandro Santaromita e Antonio Puppio e numeroso ex: Foti, Sarai, Nardello, Stocco, Andriotto, Antonio Santaromita, Chiurato, Casnedi, Campello, Zanini Buttò, Moroni, Anastasia e Lanzafame. Il miglior temo è stato fatto segnare dalla coppia formata da Carmelo Foti e Massimiliano Casnati ( nella foto), a seguire: Sarai – Berlusconi, Nardello – D’Ambros, Foti – Filippazzi e Nardello – Mingoni.