A spasso indietro nel tempo con lo spettacolo “Dinosaur Show”

Una cosa che non smette mai di affascinarci è il mistero dei dinosauri.

E se potessi catturare quell’eccitazione e portarla in vita, in una storia jurassica in modo divertente?

Ora puoi farlo con il Dinosaur Show, un’idea fantastica per avvicinare tuo figlio al teatro, con uno spettacolo comico, interattivo, culturale didattico e ecologico. Uno spettacolo unico, diverso da tutti gli altri, spiritoso, coinvolgente, con un intento didattico ed educativo incisivo ma leggero.

I dinosauri sono incredibili repliche animatronic che uniscono anatomia, robotica, meccanica e teatro di figura per creare pupazzi con caratteristiche del tutto realistiche, per fornire qualcosa di veramente unico, reattivo e giocoso pronto a diventare immediatamente l’anima della scena, teneri e giocosi mentre interagiscono con tutto il pubblico che verrà coinvolto.

LO SPETTACOLO

Museo mondiale dei dinosauri, c’è grande fermento: lo scienziato Gregor (pazzoide e con i bianchi capelli dritti come tutti gli scienziati) è in attesa di un famoso paleontologo dalla Germania.

Lo studioso porta con sé una tavola del tempo che permetterà a questi enormi rettili dell’era mesozoica di tornare alla vita. Ma prima bisogna risolvere un enigma, brillantemente decifrato dal nostro paleontologo.

E così accade il miracolo: sulla scena ecco apparire il triceratopo e il velociraptor, il brontosauro Brontolina, il tyrannosaurusrex e i suoi cuccioli, il petosauro e il gigantesco megaraptor.

E c’è di più: a un certo punto comparirà anche la “macchina per costruire i dinosauri”, fornita di verdi raggi laser che, proiettati sulla sala, scateneranno l’entusiasmo dei bambini.

Questi dinosauri sono stati scelti dalle migliori trasmissioni televisive : Tu sì que vales, Strila la notizia, I soliti ignoti.

BIGLIETTI

Ridotto € 10

Intero € 15

Si consiglia la prenotazione al numero 3669590150

Dal lunedì al venerdì, orario: 9.30 12.30 e 16.00 19.00.

CONTATTI

Dinosaur Show

Facebook