Specializzandi da tutt’Italia a Varese per il corso sulla protesica peniena del professor Deho

All’ospedale di Varese, unico in tutta la Lombardia, si eseguono interventi di protesica peniena in regime di servizio sanitario nazionale. L’equipe diretta dal professor Federico Deho è stata scelta dalla Società Italiana di Urologia (SIU) per formare gli specializzandi di tutta Italia.

Il 5 ottobre scorso si è tenuta la prima giornata del corso SIU Prospective (Chirurgia PROtesica pro SPEcializzandi per una nuova prospettiva chirurgica) della SIU (Società Italiana Urologia), in modalità webinar, incentrato sull’argomento della disfunzione erettile e implantologia.

« Al momento – spiega il Prof. Federico Deho, Direttore dell’Urologia varesina – questi interventi sono limitati. L’obiettivo futuro a cui stiamo lavorando è riuscire a portare sempre di più l’attenzione su questa specializzazione affinché rientri pienamente nei Livelli Essenziali di Assistenza, intensificando il rapporto con le Istituzioni per poter essere riconosciuti come centro di riferimento in materia».

Il centro varesino è l’unico ad offrire tutti gli approcci chirurgici: penoscrotale, mininvasivo infrapubico e l’unico ad avere i responsabili dei due registri esistenti, ovvero il Dr. Capogrosso e il prof. Deho.

Da segnalare, inoltre, la stretta collaborazione clinica e scientifica in corso con il Dr. Gabriele Antonini, chirurgo con il maggior numero di impianti di protesi peniene idrauliche in Italia e ricercatore e professore aggregato all’Università Sapienza di Roma.