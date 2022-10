Stefano Bellaria eletto presidente dell’assemblea del Distretto Asst Valle Olona

La neo-costituita assemblea dei sindaci dei Comuni del distretto di Somma Lombardo della Asst Valle Olona ha un primo presidente eletto all’unanimità nella seduta di ieri, mercoledì 19 ottobre.

È il sindaco di Somma Lombardo, Stefano Bellaria. Come vicepresidente è stata scelta la sindaca di Ferno, Sarah Foti. Si tratta di una realtà che avrà un ruolo fondamentale per lo sviluppo e il potenziamento dei servizi legati

soprattutto alla Sanità di prossimità – è il primo commento del neo eletto presidente Bellaria – una sfida

avvincente, anche in relazione alle problematiche che spesso emergono proprio legate ai servizi sanitari sul

territorio>.

Il distretto di Somma Lombardo comprende i Comuni di Arsago Seprio, Besnate, Cardano al Campo, Casorate Sempione, Ferno, Golasecca, Lonate Pozzolo, Somma Lombardo, Vizzola Ticino.

Un distretto che vedrà la gestione di ben due ospedali di comunità e della nuova casa di riposo a Somma Lombardo, di due case della comunità (una a Somma Lombardo e una a Lonate Pozzolo) e di numerosi servizi assistenziali in tutto il territorio.

«L’assemblea dei Sindaci avrà un importante compito programmatico nella definizione di attività e iniziative

volte a garantire l’efficienza dei servizi sanitari in tutto il territorio», conclude Bellaria.