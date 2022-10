Sul lungolago di Laveno rubate le piante dalle aiuole: “Atti vandalici che portano a costi inutili per il comune”

Piantine messe nelle aiuole e rubate dopo pochi giorni, per ben due volte. «Si tratta in entrambi i casi di atti vandalici e di elevata inciviltà – spiega Fabio Bardelli, assessore all’Urbanistica e ai Lavori Pubblici di Laveno Mombello -. Oltre ad arrecare danni all’arredo pubblico urbano, portano il Comune di Laveno Mombello ad affrontare costi tanto imprevisti quanto inutili, sottraendo le risorse ad altre attività mirate al miglioramento del territorio. Laveno Mombello è il paese di noi tutti e l’atto di inciviltà del singolo non rimane fine a se stesso, ma diventa un danno per tutta la collettività».

In particolare, le piantine rubane sono quelle nelle aiuole nella zona dell’Imbarcadero, mentre altre sono state piantate sul lungolago di Laveno Mombello. Attività che rientrano nelle attività di manutenzione del verde e che anche nei prossimi mesi interesserà l’area compresa tra l’Imbarcadero e p.zza Caduti sul Lavoro. Nelle aiuole sono state piantumate delle essenze perenni per garantire una fioritura costante durante tutto l’anno e di predisporre un moderno sistema a gocciolamento per consentire una corretta irrigazione anche nei periodi più caldi. Purtroppo, solo pochi giorni dopo la piantumazione, alcune delle essenze sono state portate via.