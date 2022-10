Sul tetto dell’oratorio un impianto fotovoltaico, le parrocchie di Laveno Mombello diventano green

«Cercavamo da tempo un modo per risparmiare sul caro bollette e questa è una soluzione». Paolo Pettenuzzo è il direttore dell’Oratorio in zona Ponte a Laveno Mombello, realtà che ha vinto, tra le altre, un bando di Fondazione Cariplo, Alternative, che permetterà di installare un impianto fotovoltaico per la struttura.

«Capofila del progetto è la Parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice, ma abbiamo partecipato con l’idea di realizzare una comunità energetica che comprenda tutte e quattro le parrocchie del territorio e questo anche considerando che oggi le varie strutture vengono utilizzate in modo alternato, proprio per risparmiare», continua Pettenuzzo che sottolinea quando sia fondamentale oggi per la loro guardare al futuro in modo sostenibile. «La nostra comunità energetica vuole essere aperta e può avere un valore di tipo sociale, anche rispetto alle famiglie in difficoltà».

L’idea dunque, è quella di allargare il progetto per realizzare una comunità energetica rinnovabile sul territorio, prima di tutto ai luoghi di culto, la Chiesa Parrocchiale di Santi Filippo e Giacomo di Laveno, la Chiesa parrocchiale dell’Invenzione di Santo Stefano, la Chiesa di Santa Maria del Pianto, oltre alla Parrocchia Santa Maria Ausiliatrice dove inizierà questo progetto.

Il bando di Fondazione Caripolo, Alternative, terminato a luglio, si è rivolto ad amministrazioni, enti pubblici e privati non profit della Regione Lombardia e delle province di Novara e del Verbano Cusio Ossola, per un valore totale di 1.000.000 euro. Sono ben 17 le nuove Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) che saranno avviate in questi territori nei prossimi mesi grazie al contributo di Fondazione Cariplo, di cui una proprio in provincia di Varese. «L’esperienza del Bando Alternative è un primo passo verso la sperimentazione di possibili risposte di comunità di fronte alla sfida sempre più imponente della transizione energetica e ambientale. In un momento di grande tensione del mercato dell’energia, l’avvio di comunità energetiche rinnovabili operative sul territorio è un fatto concreto e significativo, che pone le basi per lo sviluppo di una nuova e più equa filiera dell’energia», commenta Giovanni Fosti, Presidente Fondazione Cariplo nel comunicato che presenta l’evento.

«Dobbiamo porre grande attenzione al momento storico che stiamo vivendo e cogliere l’opportunità che ci offre. Siamo in un momento difficile, ma paradossalmente proprio questo può offrirci lo sprono giusto per indurci a cambiare i nostri modelli e nostri comportamenti, per favorire il risparmio energetico e la transizione energetica. Tutti possiamo dare un contributo. È anche questo il messaggio che vogliamo dare con questa iniziativa. Ed è interessante sottolineare come i progetti vincenti abbiano natura e provenienza diversi ma siano accomunati dall’obiettivo della transizione energetica equa verso le fonti rinnovabili, attraverso la diffusione di Comunità Energetiche Rinnovabili e gruppi di “autoconsumo collettivo», concludono i commissari varesini all’interno della Commissione Centrale di Beneficenza Elisa Fagnani, Andrea Mascetti, coordinatore della commissione Arte e Cultura, Giuseppe Banfi, Sarah Maestri.

Sempre a Laveno Mombello, solo qualche settimana fa, è stata presentata un’altro accordo per la realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili, tra comuni del Lago Maggiore, Camera Condominiale di Varese, da Agenda21 Laghi e da Cast.