Tra teatro, musica e letteratura: tutti gli eventi del fine settimana a Varese città

Per i giorni del ponte di Ogni Santi, da venerdì 28 ottobre a martedì 1 novembre, la città di Varese si animerà di tanti appuntamenti e iniziative.

Si parte proprio oggi, venerdì 28 ottobre, con l’evento “Scrittori al museo”: alle 18:30 presso Casa Museo Pogliaghi del Sacro Monte, Marta Morazzoni presenterà il suo romanzo, “Il rovescio dell’abito”, il racconto della vita eccezionale di eccessi e di cadute della marchesa Luisa Casati Stampa, una donna che fece della sua vita un’opera d’arte. Info e prenotazioni a questo link.

Nella serata di oggi, alle 20:30 presso la Basilica di San Vittore, l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Milano diretta da Pietro Mianiti e accompagnata dal coro Lirico Sinfonico di Parma e dell’Emilia-Romagna di Francesca Tosi, presentano “Mascagni, Puccini, Faccio e Boito al Conservatorio” in un evento che fa parte della XXIII edizione della Stagione Musicale Comunale.

Il programma partirà da “Il sogno di Ratcliff” di P. Mascagni, “Capriccio Sinfonico SC55” di G. Puccini, per arrivare a “Il Quattro Giugno – Cantata Patria in due parti per soli, coro e orchestra” di F. Faccio e A. Boito.

Info e prevendite biglietti e abbonamenti a questo link.

Sempre questa sera, alle 21 presso il Salone Estense di via Sacco 5 si terrà l’evento “Incontri tra cielo e terra – Energia per una transizione sostenibile”, un argomento più che mai di attualità in questo periodo storico. Sarà relatore dell’incontro il Prof. Gianluca Alimonti, docente di Fondamenti di Energetica presso l’Università degli Studi di Milano. Ingresso libero e gratuito.

Sono cinque gli eventi che attendono Varese sabato 29 ottobre: dalle ore 9.00 alle 13.00 presso il Salone Estense si terrà l’incontro “Fibromialgia: approccio multidisciplinare alla patologia dei 1000 sintomi”. Per informazioni scrivere all’indirizzo mail segreteria@sindromefibromialgica.it o entrare nel sito sindromefibromialgica.it.

Non mancano iniziative anche per i più piccoli. Daniela Mazzoni, infatti, propone nel primo pomeriggio, alle 15:30, una lettura animata tratta dal libro “Betta e Matilde” presso la Biblioteca dei Ragazzi “Gianni Rodari” di via Cairoli 16. Per informazioni e prenotazioni: 0332/255273 | biblioteca@comune.varese.it

Maurizio Degl’Innocenti, Presidente del Comitato nazionale per la celebrazione della morte di Giacomo Matteotti, presenterà sabato 29 ottobre alle 17, presso la Sala Montanari di via dei Bersaglieri 1 a Varese, il suo libro “Giacomo Matteotti e il socialismo riformista”, racconto che ripercorrere la storia di Giacomo Matteotti e ne ricostruisce il percorso politico, interrotto drammaticamente il 10 giugno del 1924. Ospiti dell’evento insieme all’autore saranno Carlo G. Lacaita, Università degli Studi di Milano, Alberto Castelli, Università degli Studi dell’Insubria e Fabio Zucca, Università degli Studi dell’Insubria.

Alle ore 21 doppio appuntamento: nel Salone Estense di via Sacco 5 a Varese, andrà in scena “FITAxTE 2022”, organizzato dalla compagnia Teatrale LA MARMOTTA | CLASSE DI FERRO Biglietti disponibili la sera dello spettacolo o su prenotazione scrivendo a presidente.fitavarese@gmail.com; al Teatro di Varese, invece, “Concerto per Il Faro”, organizzato in collaborazione con la Fondazione Giacomo Ascoli. Si esibiranno i componenti storici della band di Ligabue con i Libera Uscita. Il ricavato permetterà di finanziare il progetto del Faro di Varese, una residenza per le famiglie dei piccoli pazienti degli ospedali varesini e appartamenti per specializzandi e ricercatori dell’Insubria.

Alla Biblioteca Civica di Varese arriva alle 10:30,domenica 30 ottobre, “BAMBINI #INBIBLIOTECA“: un evento di narrazione teatrale giocosa che racconterà la storia de “I canti della grotta”, oltre alla possibilità di partecipare al laboratorio di disegno a matita “Un alveare da leggere”. Età consigliata: 3 – 12 anni. Ingresso libero, prenotazione fortemente consigliata a causa dei posti limitati (0332/255273 | biblioteca@comune.varese.it)

Con Sabina Todaro, danzatrice, coreografa e formatrice, arriva a Varese l’evento “GENERAZIONE GIOVANI | WORKSHOP: IL CORPO”, per ragazzi e adulti, dalle 16 alle 18:30 presso la Cooperativa di Biumo e Belforte di Viale Belforte 165. Al termine verrà offerto un aperitivo per un momento conviviale. Per info e prenotazioni: 347.8116559 | verbamanentprogetti@gmail.com

Alle 17 si torna alla Biblioteca Civica con “CONTAMINAZIONI #INBIBLIOTECA”: Master in cultura birraia, lezione di epica e geografia Incontro con Andrea Camaschella, autore del libro “L’Atlante dei Microbirrifici”. Un viaggio che parte dal centro-Sud e corre sulle tracce di Ulisse cercando i birrifici che avrebbe incontrato, per terminare nelle storie di birra dei produttori varesini.

Parola di Donna, rassegna culturale arrivata alla sua quarta edizione, sarà sempre alle 17 presso il Salone Estense del Comune di Varese per l’evento “Carteggio d’amore – tra Federico De Roberto e Anna Valle”, con Mariano Rigillo, Cicci Rossini e musica dal vivo con il Maestro Enrico Salvato. Per prenotare inviare una mail all’indirizzo paroladidonnavarese@gmail.com o chiamare il numero 338.2039505 dalle 16.

Il Teatro di Varese ospiterà sempre domenica 30 ottobre, alle 21, “LA MAGIA ESISTE”: maghi ed illusionisti di fama internazionale vi accompagneranno in un mondo ai confini della realtà. Presentano Thomas Incontri e Rossella Di Pierro.

Gli eventi del weekend lungo si concludono martedì 1 novembre alle 17, proprio al Teatro di Varese, dove andrà in scena “Il Principe d’Egitto”, saggio della scuola di Teatro, Danza & Musical “Splendor del Vero”, con la regia di Luisa Oneto e coreografie di Selene Scarpolini. Il ricavato dello spettacolo andrà a sostegno delle attività della nuova sede della comunità residenziale per minori di Varese-Bizzozero. Ingresso biglietto unico € 10.