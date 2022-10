Il Teatro di Varese invita i più piccoli ad una giornata di animazione e laboratori

Sabato 15 ottobre, dalle 16, appuntamento gratuito per i bambini: nel pomeriggio è previsto uno spettacolo di animazione, un laboratorio e una merenda per tutti

Appuntamento al Teatro di Varese per i più piccoli. Sabato 16 ottobre, il teatro di Piazza Repubblica sarà aperto e pronto ad accogliere tutti i “piccoli sognatori” che avranno voglia di vivere un pomeriggio tra personaggi di fantasia, esplorazione e un laboratorio.

In occasione dell’inaugurazione della nuova stagione, la seconda curata dalla AD Management di Alessandro De Luigi con la Direzione di Filippo De Sanctis, il teatro ha deciso di organizzare una serata di Gala aperta a tutta la cittadinanza per giovedì 13 ottobre, dalle 21.30, ma anche una giornata per i più piccoli, in modo che possano “incontrare” la realtà del teatro e gli appuntamenti in cartellone dedicati proprio a loro.

Anche quest’anno, infatti, il teatro avrà una sezione tutta dedicata a loro con alcuni tra gli spettacoli più desiderati dal pubblico più giovane, tra cui Peppa Pig, Raperonzolo il canto del crescere, il musical Bentornato Babbo Natale, I Muffins Fiabe in concerto, Becco di Rame, il musical Malefica e la bella addormentata nel bosco, il family show Le Mille Bolle Magiche, Peter Pan e Wendy, il musical I Malefici, Il Gruffalo’, il musical rock La Spada nella Roccia ed altri divertenti appuntamenti.

Sabato 15 ottobre, alle 16, invece, il pomeriggio prevede una animazione teatrale a cura della Piccola Compagnia Instabile di Liliana Maffei e Arianna Talamona. L’ingresso, sempre gratuito, vedrà una animazione che permetterà ai più piccoli di scoprire tutti gli spazi del teatro: dai camerini al palcoscenico, al foyer, oltre partecipare ad un laboratorio e concludere il pomeriggio con una merenda.

I biglietti, gratuiti, possono essere ritirati recandosi alla biglietteria del teatro o il pomeriggio stesso, prima dell’inizio del laboratorio (fino ad esaurimento posti).

Tutte le info: www.teatrodivarese.com o telefono 0332.482665 (solo per informazioni).

Orari biglietteria Teatro di Varese:

-Martedì e Giovedì dalle ore 10:30 alle ore 15:00

-Mercoledì e Venerdì: dalle ore 16:00 alle ore 19:00 -Sabato: dalle ore

15:00 alle ore 19:00

-Domenica e Lunedì: chiuso.

Biglietti spettacoli stagione teatrale: circuito Ticketone.