Il tecnico Subaru numero uno in Italia e secondo in Europa è Emanuele Bonardi del Gruppo Novauto Varese

Gruppo Novauto è felice di annunciare che Emanuele Bonardi – responsabile tecnico Subaru dell’officina ERREMOTORI -parteciperà alle fasi finali dei mondiali della Competizione Tecnica Subaru che si terranno in Giappone a giugno 2023.

Emanuele è stato infatti premiato come miglior Tecnico Subaru in Italia a seguito di una prova teorica che ha coinvolto tutte le officine ufficiali Subaru su territorio nazionale e si è dunque qualificato per la fase finale dell’ottava Competizione Tecnica Europea Subaru che si tiene ogni due anni.

Insieme a tecnici provenienti da altri cinque paesi (Belgio, Finlandia, Olanda, Polonia e Turchia) a inizio ottobre Emanuele ha partecipato alle prove tecniche pratiche e teoriche tenutesi a Bruxelles – presso l’headquarter di Subaru Europe, posizionandosi al secondo posto in Europa, dietro al collega finlandese e conquistando il biglietto per il Giappone.

“Il successo di Emanuele nella Competizione Tecnica Subaru è motivo di grande orgoglio per la nostra concessionaria Erremotori e più in generale per tutto il Gruppo Novauto.” – racconta Vincenzo Micalizzi, direttore generale di Gruppo Novauto – “Crediamo molto nella qualità del nostro lavoro e nella formazione del nostro team sia in ambito sales che after-sales e i risultati ottenuti da Emanuele, grazie alla sua passione, alla sua professionalità e competenza tecnica, ci confermano che la strada intrapresa è quella giusta. Insieme alla proprietà di Gruppo Novauto ci teniamo a ringraziare Emanuele per aver così ben rappresentato il Gruppo in Europa, certi che farà del suo meglio anche alla finale mondiale in Giappone!”

Emanuele, alla sua terza partecipazione alla competizione, dopo essersi classificato come 4° tecnico in Italia nel 2015 e 5° nel 2017 ci racconta così la sua esperienza: “Le prove teoriche e pratiche della competizione sono state impegnative. Proprio per questo sono molto soddisfatto del risultato ottenuto e felice di avere l’opportunità di competere con i migliori tecnici Subaru al mondo alla fase finale in Giappone.”