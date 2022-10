TEDxVarese, tra cultura digitale, public speaking e STEM a Ville Ponti

TEDxVarese apre una due giorni di eventi al Centro Congressi Ville Ponti di Varese per sensibilizzare il territorio. Nella meravigliosa cornice di Villa Andrea, sabato 5 novembre, 15 laboratori gratuiti dinamici e tematici.

Tra questi, quattro sono gli incontri a tema scientifico: “Time to code! Sphero robotics”, “Come portare TED in classe e attivare gli studenti”, “Time to code! Develop your app” e “La scienza come non l’avevi mai vista!”.

Time to code! Sphero robotics

Sabato 5 novembre, dalle ore 10 alle 11:30 nella Sala delle Idee.

CodEng Varese in collaborazione con Elmec, offre agli studenti delle scuole medie l’opportunità di sperimentare Swift Playground, un’app per rendere divertente imparare e sperimentare il coding. Insieme a un iPad e ai robot programmabili di Sphero, i giovani programmatori possono sperimentare una vasta gamma di sfide in tema di robotica e coding. Il laboratorio è aperto a tutti e indicato soprattutto a giovani adulti di età compresa tra i 10 e i 18 anni. https://www.eventbrite.it/e/439164030437

Come portare TED in classe e attivare gli studenti

Sabato 5 novembre, dalle ore 10 alle 11:30 nella Sala del Futuro.

Un workshop dedicato ai docenti delle scuole secondarie di secondo grado e dell’Università per poter integrare i contenuti e i metodi di TED nella didattica.

Il team education di TEDxVarese mostrerà tutte le opportunità e gli strumenti a disposizione delle scuole per aiutare gli studenti a sviluppare e potenziare la capacità di lavorare su buone idee, progettare il proprio futuro e sapersi esprimere in modo efficace in contesti sociali allargati grazie a strumenti, metodi e contenuti gratuiti messi a disposizione di studenti e docenti da parte di TED.

Durante il laboratorio verranno anche illustrate le opportunità legate a TEDxYouth@Varese, l’evento TEDx del territorio di Varese che celebra il giovane talento e le idee di valore dei ragazzi e li connette con opportunità.

https://www.eventbrite.it/e/438576111957

Time to code! Develop your app

Sabato 5 novembre, dalle ore 15:30 alle 17 nella Sala delle Visioni.

CodEng Varese in collaborazione con Elmec, organizza un incontro per sperimentare lo sviluppo di una propria App, scoprendo o rafforzando le proprie competenze di coding e di cultura digitale. Insieme a un iPad o a un computer, i giovani programmatori possono sperimentare una vasta gamma di sfide che consentiranno loro di esplorare molte esperienze di coding. Il laboratorio è aperto a tutti e indicato soprattutto a giovani adulti di età compresa tra i 13 e i 18 anni. https://www.eventbrite.it/e/439172505787

La scienza come non l’avevi mai vista!

Sabato 5 novembre, dalle ore 15:30 alle 17 nella Sala dell’Innovazione.

Stupire ed entusiasmare le giovani generazioni, farle innamorare della scienza grazie a nuovi modi di guardarla, osservarla e scoprirla: i giovani partecipanti avranno la possibilità di esplorare il mondo della scienza secondo ZEISS. Quattro postazioni di lavoro su cui sarà possibile scoprire la scienza e riempirsi gli occhi di meraviglia: La luce visibile e invisibile, Il mondo dei colori, Come vedremo nel futuro e Vedere oltre con ZEISS. Il mondo della vista, della luce e dei colori, con nuovi giochi e prove pratiche, non avrà più segreti per le “esploratrici” e gli “esploratori” di domani”.

Il laboratorio è aperto a tutti e indicato soprattutto a giovani adulti di età compresa tra i 9 e i 12 anni. https://www.eventbrite.it/e/439182415427

I laboratori sono tutti gratuiti e per partecipare è necessario registrarsi tramite il portale Eventbrite di TEDxVarese.