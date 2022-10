Tennis le Bettole di Varese, oggi scade il bando

È scaduto oggi il termine per aderire al bando dedicato alla riqualificazione e gestione della struttura Tennis Le Bettole. Le proposte progettuali che sono state depositate in Comune, relative all’ intervento di riqualificazione per rendere più moderna e funzionale la struttura, con proposte di modello tecnico – gestionale e con relativo piano economico, verranno valutate nelle prossime settimane dalla commissione dedicata.