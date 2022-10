Tennis Le Bettole di Varese, ultimi giorni per partecipare al bando per la gestione

Ancora qualche giorno per partecipare al bando per la riqualificazione e gestione del Tennis Le Bettole: c’è tempo fino al 31 ottobre per presentare le proprie proposte.

Il bando è finalizzato a una riqualificazione della struttura attraverso una serie di interventi per far sì che la struttura sia più moderna, funzionale e adeguata a ospitare manifestazioni di circuiti nazionali, rafforzando così la vocazione dell’area dove è presente la nuova struttura polisportiva Aecinque Ice Arena, che è stata di recente completamente riqualificata e dotata di impianti all’avanguardia dedicati a diverse discipline sportive.

Ad esempio nel bando sono indicati, ai fini della riqualificazione, interventi come la rimozione del container al momento adibito ad uso bar e uffici; la realizzazione di nuovi spogliatoi o la riqualificazione di quelli esistenti; la sostituzione di un pallone pressostatico e il rifacimento della copertura della tensostruttura in legno lamellare; la manutenzione dei campi da gioco esistenti con la possibilità di trasformazione di alcuni in campi per discipline sportive gestite dalla Federazione Italiana Tennis (F.I.T.). Inoltre sono previsti lavori di sistemazioni esterne, con interventi impiantistici ed illuminazione esterna.

Le proposte dovranno pervenire al Comune di Varese entro le ore 12,00 del 31 ottobre 2022. Tutte le informazioni sono sul sito web del Comune di Varese.