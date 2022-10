Tentano il furto in un supermercato a Mendrisio, arrestati

Tentano il furto in un supermercato, arrestati due ladri. Il Ministero pubblico, la Polizia cantonale e la Polizia città di Mendrisio comunicano che sono stati arrestati un 48enne e un 27enne, entrambi cittadini georgiani residenti in Georgia.

I due uomini sono stati fermati lo scorso 16 ottobre poco dopo le 3, in flagranza di reato, mentre tentavano di scassinare con un piede di porco la porta secondaria di un supermercato nel basso Ceresio. La perquisizione del loro zaino ha permesso di rinvenire strumenti da scasso (smerigliatrice, cacciaviti, coltellini multiuso, brugole, guanti, torcia, piedi di porco).

Sono in corso verifiche per stabilire eventuali responsabilità dei due arrestati in furti avvenuti in zona. Le ipotesi di reato nei loro confronti sono di furto, danneggiamento e violazione di domicilio.