Tentò di accoltellare gli agenti a Lavena Ponte Tresa: perizia psichiatrica a febbraio

Un controllo dei documenti che si trasforma in aggressione agli agenti di pattuglia col poliziotto che per evitare la coltellata alla collega estrae la pistola e spara.

Fatti drammatici avvenuti a Lavena Ponte Tresa nell’estate 2021 e che vedono oggi imputato un trentenne marocchino per tentato omicidio. L’uomo è difeso dall’avvocato Fulvio Dagnoni ed è ora rinchiuso in una struttura di cura nel carcere di Belluno.

Per verificare sia la sua capacità di stare in giudizio, sia la capacità di intendere e di volere al momento dei fatti il Collegio di Varese presieduto da Andrea Crema aveva incaricato un consulente tecnico d’ufficio per eseguire le perizie sullo stato mentale del giovane, ad oggi, spiega l’avvocato, “ancora in una condizione di totale confusione”.

Nell’udienza di giovedì 6 ottobre è stato rinnovato l’incarico al consulente dottor Angelo De Mori che avrà altri 60 giorni per stilare la perizia. Non è escluso che venga disposta, in caso di proscioglimento, una misura di sicurezza disposta dal tribunale in una “Rems”, una Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza.