The Libertins fanno tappa a Milano, il concerto è all’Alcatraz

È per l’11 novembre 2022 il concerto dei The Libertins a Milano per l’unica e imperdibile tappa italiana del tour. Il gruppo indie rock formato da Pete Doherty, Carl Barât, John Hassall e Gary Powell è pronto a tornare sul palco per celebrare i vent’anni dall’album d’esordio “Up the Bracket”.

“Up the Bracket” è frutto di una perfetta combinazione tra la visione del mondo dei membri del gruppo e consacrò i The Libertines come una tra le migliori band indie rock del mondo. Il disco ebbe infatti un enorme successo, ricevendo ottimi riscontri sia dal pubblico che dalla critica, tanto da raggiungere il secondo posto nella classifica dei cento dischi migliori del decennio 2000-2010 stilata dalla storica rivista britannica NME.