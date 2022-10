Torna a Legnano la Sagra del Risotto all you can eat

Dal 21 al 23 ottobre in via Bixio, al maniero della contrada San Domenico, un intero weekend dedicato al risotto nelle sue preparazioni più gustose e amate

A Legnano, un intero weekend all’insegna del Risotto nelle sue preparazioni più gustose e amate. Dal 21 al 23 ottobre in via Bixio, al maniero della contrada San Domenico, si svolgerà infatti l’attesissima Sagra del Risotto All you can eat. L’evento è organizzato dalla Contrada San Domenico e l’Associazione Culturale Le Officine.

ECCO IL GIRO RISOTTI ALL YOU CAN EAT CON:

• Funghi porcini

• Carciofi e Speck

• Zucca e Zola

• Barolo e Castelmagno

DOLCE:

• Tiramisù

L’area della Sagra del Risotto ALL YOU CAN EAT di Legnano 2022, al coperto e termo riscaldata, è aperta il venerdì e il sabato, dalle 19:00 alle 24:00, e la domenica, dalle 12:00 alle 15:00 e dalle 19:00 alle 24:00. Per informazioni e prenotazioni, il numero di

telefono 3495382384.

PER PRENOTARE ONLINE

https://bit.ly/3RfAvIx

INFO streetfood@leofficineculturali.it