Torna “Dona la spesa”, Coop Lombardia raccoglie cibo per i più bisognosi

Nel weekend che precede la giornata internazionale per l’eliminazione della povertà che si tiene lunedì 17 ottobre, la Coop Lombardia organizza il consueto appuntamento con “Dona la spesa”, la raccolta solidale per aiutare le famiglie e le persone della comunità che necessitano di sostegno.

L’appuntamento del 15 ottobre è significativo per la simbolicità della data, alla vigilia del 17 ottobre, e perché si colloca in un contesto di difficoltà sociale che particolarmente marcato, una situazione di crisi in cui a soffrirne sono coloro che già vivono situazioni di fragilità. Come riportato nel recente Rapporto Coop 2022 “Consumi e stili di vita degli italiani di oggi e di domani”.

Dichiara Alfredo De Bellis vice presidente Coop Lombardia: “Stiamo vivendo le pesanti conseguenze di eventi che hanno scatenato “la tempesta perfetta”: la pandemia aveva già aperto la strada ad una nuova epoca di scarsità, e ora l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, oltre ad aver generato una crisi umanitaria senza pari, ha aggravato ancor di più la fragile situazione economica mondiale post-Covid. In un tale contesto, in cui l’inflazione, i prezzi e il tasso di povertà sono in continua crescita, aiutare il prossimo, onorare e promuovere valori come solidarietà e cooperazione – in cui la nostra Cooperativa crede da sempre – è davvero importante.”

“Contribuisci anche tu a Dona la spesa e consegna prodotti alimentari a lunga conservazione ai volontari presenti all’ingresso dei nostri punti vendita. Riso e pasta, farina e zucchero, carne e tonno in scatola, pelati o sughi, olio, legumi, caffè e tè, latte UHT, biscotti secchi, marmellate e miele, omogeneizzati e altri alimenti per l’infanzia o shampoo e bagnoschiuma sono i prodotti che possono essere donati. I volontari delle associazioni con cui collaboriamo e che sono attive sui territori li distribuiranno alle persone che ne hanno più bisogno”.