Torna la magia del Natale ad Arcisate

Il Natale è sicuramente il momento più magico dell’anno e quello che lo precede uno dei periodi più suggestivi: l’atmosfera che si respira è unica e irripetibile, fatta di luci colorate e luminose che si accendono lungo le città, piccoli e deliziosi mercatini che rallegrano le vie, mentre attesa e sorpresa regalano spunti speciali per vivere assieme la festa più coinvolgente dell’anno. Ecco perciò tornare ad Arcisate sabato 26 e domenica 27 novembre una delle attrattive più belle, divenuta ormai un irrinunciabile appuntamento: “Magia di Natale ad Arcisate”, manifestazione promossa da Pro Loco in collaborazione con l’assessorato alla cultura ed il supporto di associazioni locali.

Nella magica atmosfera ormai nell’aria non mancheranno, come ogni anno, tante piacevoli iniziative: cori natalizi, esibizioni di gruppi musicali, spettacoli, laboratori per bambini e giochi divertenti, tra i quali la caccia al tesoro con premio finale a sorpresa. Al calar della sera tanti bracciali luminosi consentiranno ai bambini di sprigionare nel buio tante scintille di magia, all’accensione del grande albero all’uncinetto.

E Babbo Natale? Sarà possibile incontrarlo dal vivo sia sabato sia domenica, accompagnato dai suoi aiutanti elfi e dagli orsi bianchi, in un viavai di trampolieri e una miriade di personaggi fiabeschi che sembrano uscire da un sogno. La domenica poi, per la gioia dei più piccoli, tutti in posa per una bella foto con Babbo Natale all’interno della sua casetta. Naturalmente nelle due giornate saranno attivi stand gastronomici che consentiranno agli affamati e ai più golosi di gustare stuzzicanti piatti della tradizione e assaporare fumanti e profumate bevande. Impossibile mancare!

Programma completo: https://www.arcisatecultura.it/magia-di-natale-ad-arcisate-2022