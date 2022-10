Torna a Luino l’incontro formativo per un “turismo sostenibile nelle Valli del Verbano”

Per chi non ha potuto partecipare nel giugno 2022 viene riproposto “Il sentiero della sostenibilità”: la formazione gratuita dedicata a chi lavora nel turismo. L’appuntamento è con Lipu e Touring Club giovedì 6 ottobre

Il 6 ottobre a Palazzo Verbania di Luino, dalle 14:30 alle 18:30, torna l’appuntamento con “Il sentiero della sostenibilità”, la formazione gratuita dedicata a chi lavora nel turismo, negli enti locali e nelle associazioni di categoria delle Valli del Verbano. Un momento di scambio con i maggiori esperti del settore per chi vuole scoprire come valorizzare e rispettare una delle ricchezze più importanti del territorio: la natura.

L’incontro – alla sua terza e ultima edizione per dare modo di partecipare a quanti non l’hanno potuto fare nel giugno 2022 – è organizzato da Lipu e Touring Club Italiano con la Comunità Montana Valli del Verbano nell’ambito di “Andar per Valli – Un turismo ecosostenibile nell’Alto Verbano“, progetto realizzato grazie al contributo di Fondazione Cariplo.

Nel corso della formazione verrà fornita una panoramica del mondo del turismo e le sue tendenze più attuali, portando testimonianze dirette di chi ha scelto un approccio attento e innovativo. I docenti condivideranno inoltre con i partecipanti il valore della biodiversità dell’Alto Verbano, con un focus speciale sui temi del birdwatching e dell’ambiente del

pascolo. Si tratterà di una formazione di tipo specialistico, con lo stesso programma della prima e della seconda edizione. Ad intervenire saranno Massimiliano Vavassori, Direttore Relazioni Istituzionali e Centro Studi TCI, Matteo Montebelli, Responsabile analisi e pubblicazioni Centro Studi TCI, Federico Pianezza, Comunità montana Valli del Verbano, Giorgia

Gaibani, Area Natura 2000 e difesa del territorio Lipu, Federica Luoni, Area Agricoltura Lipu.

Il progetto Andar per Valli lavora per coinvolgere le realtà e arrivare alla sottoscrizione di un Patto territoriale volontario, che garantisca un approccio sostenibile allo sviluppo turistico locale. L’obiettivo generale è diffondere cura nei confronti del territorio, favorendo la conservazione degli ecosistemi in quanto elementi attrattivi per un turismo responsabile. E’ stato finanziato da Fondazione Cariplo sul bando “Effetto ECO”, che promuove soluzioni basate sulla transizione ecologica per sviluppare economie e comunità più eque e resilienti.

Per partecipare è necessaria l’iscrizione al link che trovate cliccando qui