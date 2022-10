Trasporto intermodale: cos’è e come richiedere il servizio in Lombardia

La Lombardia presenta un’altissima concentrazione di industrie e aziende di ogni genere, motivo per cui c’è una necessità costante di importare ed esportare merci coprendo distanze anche notevoli.

Nel dettaglio, nel caso in cui la tratta superi i 100 chilometri e richieda la percorrenza sia di strade sia di tratti ferroviari oppure marittimi, è necessario ricorrere a un servizio di trasporto intermodale.

Soprattutto in questi casi particolari, allora, per movimentare al meglio le merci è consigliabile fare affidamento esclusivamente su ditte specializzate, come per esempio, Pesenti Trasporti & Logistica, azienda di riferimento attiva nel settore da oltre 60 anni, che oggigiorno permette di esplorare nel dettaglio tutti i servizi attivi per la regione Lombardia anche online, nella sezione https://www.pesenti.com/it/trasporti-e-spedizioni-lombardia del sito web ufficiale.

Le caratteristiche dei trasporti intermodali

Il concetto di trasporto intermodale è stato introdotto negli anni ’50 del secolo scorso e viene regolato da una Direttiva Comunitaria, la 92/106, secondo cui può essere definita tale ogni movimentazione che presenta un tratto di strada da percorrere all’inizio e alla fine, interrotto da un percorso per mare oppure a mezzo treno o aereo.

Le operazioni di trasporto, in questi casi, partono ovviamente dal carico su camion idonei che possano arrivare al punto di logistica successivo – spesso il tutto viene inframmezzato anche da brevi o lunghe soste in magazzini dedicati – e trasbordare la merce nei container o nell’imballo più adatto per il trasporto per terra, mare o aria.

La convenienza di un trasporto intermodale è economica ma anche meno impattante dal punto di vista delle tempistiche e dell’ambiente, perché non è esclusivamente stradale. Inoltre, grazie ai grandi carichi da poter stoccare su treni o navi, la quantità di merci può risultare anche piuttosto importante.

Scambi e passaggi da un mezzo all’altro e pratiche burocratiche e doganali saranno onere esclusivo della ditta specializzata, che dovrà provvedere perché tutto avvenga nella maniera ottimale e più sicura possibile.

Come effettuare i trasporti intermodali di grandi carichi e merci pericolose

Un trasporto intermodale per la Lombardia deve essere personalizzato proprio in base al tipo di merci che si devono movimentare e sulle lunghe distanze ciò può sembrare complesso: in realtà, se ogni fase della logistica viene curata con attenzione, anche i trasporti eccezionali possono risultare agevoli: i container di una nave, ad esempio, sono studiati appositamente per contenere interi camion di oggetti. Ogni mezzo, poi, dall’aereo alla nave, ha il suo container specifico che garantisce la messa in sicurezza anche delle merci più fragili o pericolose.

Non è raro, infatti, che il trasporto intermodale debba coinvolgere elementi potenzialmente infiammabili o esplosivi, come avviene nei trasporti cosiddetti in ADR: qui la movimentazione prevede patentini che rendono la ditta idonea e l’applicazione di adesivi ben visibili per identificare la tipologia di rischio.

Come anche altri tipi di trasporti, anche l’intermodale per la Lombardia può essere fatto a carico intero oppure parziale, laddove quindi le merci di un solo cliente siano le uniche oppure si provveda alla combinazione di più trasporti alla volta. Esistono movimentazioni intermodali a carattere di urgenza, che devono essere svolte nel più breve tempo possibile nel limite della distanza da percorrere.

Di certo, questo tipo di movimentazione delle merci rende possibile il trasporto sia all’interno del continente europeo che oltreoceano, purché ci si affidi ad aziende esperte che possano rendere ogni fase della logistica agevole e organizzata al meglio.