Tre Valli Varesine 2022, il racconto in diretta su VareseNews

Donne al mattino, uomini nel pomeriggio: con questa formula ormai collaudata a livello internazionale va in scena – martedì 4 ottobre – la grande giornata dedicata alla Tre Valli Varesine 2022, con la 101a edizione della gara per i professionisti e la 2a della versione al femminile. VareseNews coprirà l’evento sportivo che unisce Busto Arsizio (sede della partenza) e Varese (arrivo) attraverso un liveblog nel quale vi racconteremo tutto quello che accadrà, dentro e fuori le corse, minuto per minuto.

La diretta multimediale (la trovate in questa pagina: serve qualche secondo per permetterne il caricamento completo) è disponibile da lunedì sera con informazioni, dati e curiosità di vario tipo. Per intervenire è disponibile una chat che si apre in automatico accanto al live; è anche possibile usare twitter con l’hashtag #direttavn.