Tre Valli Women: le “big” azzurre vogliono il trono della cubana Sierra

Sale di livello la Tre Valli Women: dopo la prima edizione dello scorso anno, non favorita dal calendario, la gara voluta dalla “Binda” per affiancare la sorella maggiore dei professionisti è già oggi sicuramente più interessante come campo partenti. Sono diverse le atlete di primo piano in lizza con l’obiettivo di succedere nell’albo d’oro alla forte cubana Arlenis Sierra, prima in via Sacco nel 2021 e desiderosa di fare il bis.

Innanzitutto tra le squadre partecipanti ci sono ben sette compagini del Women World Tour, il massimo livello internazionale, su un totale di 14: una composizione del gruppo che innalza giocoforza la qualità media della corsa. Accanto a esse un’ottima rappresentanza del movimento italiano a partire da quella Valcar che in questa stagione si è portata a casa già 13 successi e che spesso e volentieri sa battere formazioni con budget e ambizioni ben superiori.

Sotto i riflettori, prima di tutto, c’è però la Trek-Segafredo che schiera le sue big azzurre: Elisa Longo Borghini in gran forma, ha appena vinto il Giro dell’Emilia, ed Elisa Balsamo che ha svestito la maglia iridata ma che in caso di volata non è seconda a nessuno. Tante comunque le italiane in lizza per un posto al sole: Sofia Bertizzolo guida la UAE Adq, Arianna Fidanza la BikeExchange che ha in Amanda Pratt un’altra stella, Marta Cavalli comanda la francese FDJ mentre Letizia Borghesi è capitana dell’americana EF Educational (tutte versioni femminili dei team World Tour maschili: anche qui l’Italia chissà quando tornerà). Al via anche le nazionali di Francia e Ucraina a elevare ulteriormente il livello.

La corsa segue lo stesso percorso della Tre Valli maschile con partenza a Busto Arsizio (9,30), tratto in linea passando da Carnago e Morazzone, ingresso a Varese da Capolago e circuito cittadino in questo caso sulle quattro tornate. L’arrivo a mezzogiorno dopo circa 89 chilometri di battaglia: anche questa gara sarà raccontata all’interno della nostra DIRETTAVN che trovate nel link sottostante.

SCARICA QUI la lista partenti della 2a Tre Valli Women (formato .pdf)

SCARICATE QUI la lista partenti della 101a Tre Valli Varesine (formato .pdf)