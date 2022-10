Tredici piccoli borghi italiani sospesi tra tradizione e cambiamento

Il progetto Piccoli Borghi ha visto i suoi natali tra il 2020 e il 2021 quando dodici editori di Anso hanno generato un racconto di altrettanti piccoli borghi italiani. Si tratta di un’iniziativa che ha avuto un grande successo e per questo è stata riproposta per l’anno in corso.

Tredici i borghi selezionati di cui sono state raccontate storie ed esperienze. Scorci ed echi del passato sono riemersi dai racconti, dalle immagini e dai reportage realizzati da chi ha preso parte al progetto promosso da ANSO (Associazione Nazionale Stampa Online), con il contributo di Google News Initiative.

Il lavoro di ANSO e delle tredici testate selezionate tra le tante che avevano inviato la propria candidatura, nasce dal basso e ha un taglio giornalistico. Il risultato è un racconto vivido di quotidianità, intenso e pieno di vitalità che sarà presentato a Varese in occasione dell’undicesima edizione del Festival Glocal, sabato 12 novembre, durante il panel che si terrà dalle 9.00 alle 11.00 in sala Varesevive (via S. Francesco d’Assisi 26, Varese).

I TREDICI BORGHI SELEZIONATI

1 – TRIORA (TRIORA, IMPERIA)

Abitanti: 360

Progetto a cura di Riviera24.it

Un borgo immerso nel verde e incastonato, come un gioiello, nelle montagne del parco delle Alpi Liguri: il suo nome è Triora.

IL PROGETTO

2 – ROCCA CILENTO (LUSTRA, SALERNO)

Abitanti: 70

Progetto a cura di Unicosettimanale.it

Un borgo arroccato intorno al suo castello, conta poco più di 60 residenti che vivono il loro tempo senza fretta e muovendosi al ritmo lento indotto dalla conformazione urbana del paese che si è sviluppato a cascata partendo dalla rocca che gli dà il nome e lo domina dall’alto della sua imponenza.

IL PROGETTO

3 – CASTAGNO D’ANDREA (SAN GODENZO, FIRENZE)

Abitanti: 253

Progetto a cura di OKValdisieve.it

Circondato da splendide marronete, coltivazioni di castagni secolari che hanno fornito la base alimentare per la gente di montagna e da cui il borgo prende il nome, il borgo di Castagno si trova nel Comune di San Godenzo, 725 metri sul livello del mare, giusto ai piedi del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna e la sua storia è da sempre legata a Firenze.

IL PROGETTO

4 – USSEAUX (USSEAUX, TORINO)

Abitanti: 180

Progetto a cura di Quotidianopiemontese.it

Un borgo montano tra le montagne Olimpiche del Piemonte con una storia millenaria. Un territorio con panorami mozzafiato, contaminazioni con la cultura dei Valdesi e dell’Occitania, murales e meridiane. La storia romantica di Eugenio Brunetta e il mito del Dahu.

IL PROGETTO

5 – GORFIGLIANO (MINUCCIANO, LUCCA)

Abitanti: 700

Progetto a cura di Luccaindiretta.it

Frazione del comune di Minucciano che nella sua unicità ha tantissime storie da raccontare e non smette di produrne di nuove.

IL PROGETTO

6 – MONTEROTONDO MARITTIMO (MONTEROTONDO MARITTIMO, GROSSETO)

Abitanti: 1000

Progetto a cura di IlGiunco.net

Piccolo comune delle Colline Metallifere, in provincia di Grosseto. Sotto le sue rocce, sotto la terra, la forza della geometria, prepotente chiede di uscire aprendo sorprendenti geyser caldi.

IL PROGETTO

7 – BARD

Abitanti: 110

Progetto a cura di Aostasera.it

un luogo incantato arroccato tra le montagne della Valle D’Aosta. Le sue architetture sembrano uscite da un libro di favole e si fondono alla perfezione con la natura circostante e gli speroni rocciosi degli alti rilievi che lo circondano.

IL PROGETTO – in aggiornamento

8 – POGGIORSINI (POGGIORSINI, BARI)

Abitanti: 1300

Progetto a cura di bitontolive.it

Il più piccolo borgo della provincia di Bari, parte del Parco Nazionale dell’Alta Murgia. Oggi lotta contro lo spopolamento, promuovendo uno stile di vita slow.

IL PROGETTO

9 – MACCHIAGODENA (MACCHIAGODENA, ISERNIA)

Abitanti: 1656

Progetto a cura di Primonumero.it

Un borgo che vuole vincere lo spopolamento con uno strumento antico ma che non invecchia mai

IL PROGETTO

10 – TORRETTA GRANITOLA (CAMPOBELLO DI MAZARA, TRAPANI)

Abitanti: 200

Progetto a cura di Tp24.it

Come dei giovani artisti hanno rianimato un borgo abbandonato, piccola perla della provincia di Trapani, tra pittori dei coralli, ricerche marine e le memorie dei tonnaroti.

IL PROGETTO

11 – ELCITO (SAN SEVERINO MARCHE, MACERATA)

Abitanti: 7

Progetto a cura di Cronachemaceratesi.it

Conosciuto come il piccolo Tibet delle Marche, è forse la località più suggestiva del Comune di San Severino Marche del comprensorio del San Vicino.

IL PROGETTO

12 – BORGO DIFFUSO DI GARZENO (GARZENO, COMO)

Abitanti: 677

Progetto a cura di Ciaocomo.it

Incorniciato dai monti e situato nella valle Albano, il piccolo borgo dell’alto Lago di Como vive oggi sospeso tra la sua storia e la tensione verso il futuro.

IL PROGETTO

13 – MONTEVIASCO (CURIGLIA CON MONTEVIASCO, VARESE)

Abitanti: 7

Progetto a cura di Varesenews.it

Un borgo del Comune di Curiglia con Monteviasco, in provincia di Varese. Per raggiungerlo non c’è una strada carrozzabile, ma soltanto la funivia. L’abitato si affaccia sul Lago Maggiore, per arrivarci si sale da Luino verso Dumenza fino alla località Ponte di Piero da cui parte la funivia, attualmente fuori servizio.

IL PROGETTO

FESTIVAL GLOCAL

In programma dal 10 al 12 novembre oltre 30 incontri con 110 relatori per parlare di “limiti” e dare nuovi input al mondo dell’informazione e nuova linfa alla professione giornalistica.