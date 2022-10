Treni in ritardo: disagi per i collegamenti tra l’Alto Varesotto e Milano

Disagi per i pendolari questa mattina (mercoledì 5 ottobre) sulla linea Luino – Gallarate – Milano. Fin alla prima mattina diversi treni hanno subito ritardi (diverse le segnalazioni da parte degli utenti): causa della modifica della circolazione un guasto infrastruttura che ha portato disagi su tutta la linea.

Si segnalano disagi anche sulla linea Laveno – Varese – Milano Ferrovie Trenord, in particolare per l’improvvisa sostituzione del personale in turno per un imprevisto.