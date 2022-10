Il trentino Federico Iacomoni vince il Gran Premio Somma

Il trentino Federico Iacomoni, del team Carnovali Rime Sias, si è aggiudicato l’edizione numero 65 del Gran Premio Somma – Trofeo Giovanni Oldrini alla memoria, classica gara nazionale di fine stagione per le categorie Elite e Under 23. (foto Giordano Azzimonti) 89 i partecipanti che si sono dati battaglia sui 149 chilometri del percorso in una competizione corsa interamente sotto la pioggia.

Iacomoni ha attaccato da lontano poi, una volta ripreso da un gruppetto di concorrenti, si è nuovamente involato nel finale in solitaria ben protetto dal varesino Christian Bagatin, suo compagno di colori e secondo all’arrivo. Alla premiazione presso il Castello di San Vito a Somma Lombardo riconoscimenti per i migliori classificati da parte di Lina Oldrini, del sindaco di Somma Lombardo Stefano Bellaria e dallo staff del Velo Club Sommese capitanato da Silvio Pezzotta.

Ordine di arrivo: 1) Federico Iacomoni (Carnovali Rime Sias) km 149 in 3h33’44” media 41,828, 2) Christian Bagatin (Carnovali Rime Sias) a 23″, 3) Nicolò Pettiti (Overall Tre Colli), 4) Magnus Henneberg (Rostese), 5) Enrico De Robertis (Pregnana) a 1’45”, 6) Luca de Toffol (Lan Service), 7) Valentino Sari (Team Todesco), 8) Tommaso Daniel (Lan Service), 9) Elia Tovazzi (Carnovali Rime Sias) a 2’00”, 10) Yaroslav Parashchak (Carnovali Rime Sias).