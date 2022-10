Il Tricolore compie 225 anni: Varese festeggia con arte, musica e cultura

Da domenica 16 ottobre, per un mese, Varese si trasformerà in una galleria d’arte diffusa per celebrare i 225 anni della bandiera nazionale. L’esposizione, nelle vetrine delle gallerie d’arte e dei negozi del centro, delle castellanze e dei rioni, di 225 opere d’arte tricolori è solo una parte, anche se la più significativa, dei numerosi eventi organizzati per l’anniversario.

Le celebrazioni avranno inizio alle 10.30 di domenica 16 ottobre al Multisala Impero Varese, dove i partecipanti saranno accolti dagli studenti del liceo musicale statale “Alessandro Manzoni” e potranno gustare, a conclusione della mattinata, il dolce tricolore preparato dagli allievi dell’istituto alberghiero “De Filippi”. La manifestazione “scalderà i motori” un’ora prima, alle 9.30, quando, dal cortile d’onore di Palazzo Estense, i rintocchi della campana della Regia Nave Varese daranno il via a “Ruote nella storia”, un raid tricolore di auto d’epoca organizzato dal Club Aci storico che toccherà la sponda lombarda del Lago Maggiore da Leggiuno a Luino.

Un evento storico per la nostra città è in programma per il giorno successivo all’inaugurazione: da lunedì 17 ottobre, per un mese, resterà esposta ai Musei civici di Villa Mirabello, tranne che per essere presentata a successivi eventi, la campana della Regia Nave Varese, varata nel 1900 e adibita per un certo tempo a nave scuola della nostra Marina Militare. La campana sarà al centro dell’incontro su “Città di Varese e il mare, navi e marinai sotto il Tricolore”, in programma giovedì 20 ottobre quando, alle 18, nel Salone Estense del palazzo comunale sarà presentata la storia delle navi che hanno portato il nome Varese e dei marinai a cui sono state intitolate vie della città.

La sera dello stesso giovedì, alle 21, nella chiesa di Santa Maria nascente a Bodio Lomnago, avrà luogo il primo di tre concerti per il Tricolore, dedicato al “Verde”, tenuto da Musica Gloria-Conservatorio reale di Bruxelles. L’evento è organizzato dall’Accademia Villa Bossi e dalla Fondazione Bizzi Granata nell’ambito del progetto “Viaggio in Italia 2022”.

La prima settimana del mese dedicato alla bandiera nazionale avrà un epilogo spettacolare: per iniziativa del Gruppo Alpini Varese, sabato 22 ottobre piazza Repubblica si trasformerà in una discoteca all’aperto allo scopo di coinvolgere i giovani nella festa del Tricolore. La volontà di gettare un ponte tra le generazioni si è del resto concretata nell’invito, accolto con entusiasmo, agli studenti del liceo artistico “Angelo Frattini” ad esporre proprie opere nella Galleria Palazzo Trieste di via Vittorio Veneto, oltre che nella partecipazione agli eventi degli studenti del liceo musicale statale “Alessandro Manzoni” e dell’istituto alberghiero “De Filippi”.

La collaborazione tra le generazioni è parte di una più ampia impostazione volta a superare i particolarismi nel segno dell’auspicata affermazione della collaborazione civica. I promotori della manifestazione (Circolo degli artisti di Varese, La Varese Nascosta, Associazione culturale europea del Ccr di Ispra, Gruppo Alpini Varese e Società Storica Varesina) hanno cercato e ottenuto il sostegno e la partecipazione agli eventi in programma di ben trentacinque enti e associazioni. Attorno alla bandiera si sono stretti, con le associazioni d’arma, la Croce rossa e la Protezione civile, la Guardia di finanza e l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, altre decine di associazioni portatrici di valori culturali e solidaristici. Un grande concerto che, con la ricchezza di eventi in programma, fa della festa del Tricolore varesina un evento unico in Italia.