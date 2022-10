I tuffi liberi nel Lago di Varese nel 2023, l’apertura dell’autostrada di Varese e il prof Galiano a Busto nel podcast del 26 ottobre

Le notizie di mercoledì 26 ottobre:



“La balneazione ha fatto bene al lago, e comunque certamente non gli ha fatto male”, a dirlo è stato l’assessore all’ambiente di Regione Lombardia Raffaele Cattaneo, in conclusione dell’incontro che si è tenuto nella mattina di mercoledì a Varese. Ed è così che nel 2023 tutto il lago di Varese sarà balneabile, quindi non solo nei pressi dei lidi della Schiranna e di Bodio Lomnago si potrà fare il bagno ma anche a Biandronno, Gavirate e Cazzago Brabbia. Sentiamo Raffaele Cattaneo

La notizia è stata data “en passant” durante la commissione attività produttive che parlava degli eventi natalizi: per Natale sia viale Borri che l’entrata dell’autostrada in fondo a via Magenta, sia lo svincolo da Milano verso viale Europa realizzato da Esselunga saranno aperti e percorribili. A spiegarlo è stata l’assessore alle attività produttive nonchè vicesindaco Ivana Perusin, che ha spiegato ai membri della commissione che: «L’inizio di viale Borri per quell’epoca sarà libero dai cantieri, e i lavori dal lato autostrada inizieranno solo dopo le vacanze natalizie. Inoltre, la bretellina dell’Esselunga aprirà il 7 dicembre»

Si è spento all’età di 68 anni Fabio Carapezza Guttuso, figlio adottivo del grande pittore Renato Guttuso (artista che visse anche a Varese e lasciò traccia del suo talento artistico al Sacro Monte con la Fuga d’Egitto). A Varese ha curato, insieme a Serena Contini, la mostra “I tempi della pittura. Cronografia di alcune opere di Renato Guttuso dipinte a Velate: l’archivio di Nino Marcobi”, attualmente visitabile al Castello di Masnago fino a febbraio 2023.

Cambio vita. In molti lo pensano lui l’ha fatto davvero. Simone Riva Berni, gestore per oltre trent’anni del rifugio della Forcora tra le montagne dell’Alto Varesotto sta per prendere un aereo che lo porterà a Zanzibar dove tra poche settimane aprirà ufficialmente la sua nuova attività, un albergo a poca distanza da una delle spiagge più belle dell’isola.

Un cambiamento dettato dalla voglia di dare una svolta alla propria vita ma anche, non lo nasconde, dalle difficoltà incontrate negli ultimi anni nello svolgere il suo lavoro in Italia: dal covid alla dura ricerca del personale.

Riva Berni ha raccontato la sua scelta a VareseNews. Ricomincerà la sua vita in riva all’oceano con la sua compagna ma nel suo cuore ci sarà sempre spazio per le montagne varesine.

Giovedì 27 ottobre andrà in scena al Teatro Lux di Busto Arsizio lo spettacolo teatrale “Prof, posso andare in bagno? La scuola che fa ridere” di Enrico Galiano, insegnante di lettere nominato nella lista dei migliori cento professori d’Italia. Enrico Galiano accompagnerà il pubblico in un viaggio speciale tra storie vissute in classe e vere e proprie lezioni di storia, letteratura e grammatica: per portare la scuola fuori da scuola, con l’idea che possa essere ancora un luogo di bellezza. Galiano è stato citato anche da Giuseppe Conte, presidente del M5S, nel corso delle dichiarazioni di voto alla fiducia al Governo Meloni.