Turisti a casa nostra: con “VA in giro” un viaggio lungo tre stagioni per raccontare Varese e la sua provincia

Siamo partiti non appena iniziata la primavera, abbiamo attraversato la rovente estate di quest’anno e oggi concludiamo il Tour VA in giro nel centro di Varese in una giornata di pioggia autunnale. Tre stagioni, più di venti giornalisti e 175 tappe in totale per raccontare tutti i paesi e le città della provincia di Varese, ma anche alcuni territori contigui in provincia di Como, nell’alto Milanese e sulla sponda piemontese del Lago Maggiore.

Un viaggio appassionante e sorprendente che ci ha permesso di esplorare uno per uno piccoli borghi e grandi città, paesi di lago, di montagna e di pianura, dialogando con gli amministratori, i cittadini, le associazioni e le comunità locali, cercando una nuova chiave di lettura del territorio, per svelarne aspetti inediti e potenzialità.

Quest’anno il tour dei comuni ha avuto un prologo inedito e… atletico. Prima di partire con il racconto dei comuni, abbiamo attraversato il territorio a piedi e in bicicletta, lungo sentieri e piste ciclopedonali che stanno diventando, sempre di più, una modalità alternativa, salutare ed ecologica di fruizione turistica della nostra bella provincia.

In tutto 21 tappe – 12 a piedi e 9 in bicicletta – che sono state così coinvolgenti ed emozionanti che abbiamo voluto farci un film. Lo presenteremo venerdì 11 novembre alle 21 in Sala Napoleonica alle Ville Ponti di Varese, in una serata del nostro Festival Glocal, alla quale siete tutti invitati (ingresso gratuito, ma è necessario prenotarsi con Eventbrite a questo link).

Sarà un piacere avervi con noi, così come è stato un piacere incontrare in questo lungo tour i sindaci, gli amministratori locali, le associazioni e i tanti cittadini che ci hanno accompagnato e ai quali va il nostro sentito ringraziamento.

Un ringraziamento anche a tutti i giornalisti di Varesenews (oltre 20), che ogni giorno, dal 24 aprile ad oggi, hanno macinato chilometri su chilometri, incontrato centinaia di persone e scattato migliaia di fotografie per dare vita a questo progetto. Noi che abbiamo coordinato il tour e li abbiamo accompagnati in “regia” sappiamo quanto tempo quanta fatica e quanta passione ci sono dietro al loro racconto. Grazie!

Qui potete rivedere le tappe di ogni comune e qui le 21 tappe a piedi e in bicicletta. Potete rivedere i diversi momenti del tour anche sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram del progetto.