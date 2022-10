Tutti in fila a Bodio Lomnago per ritirare i nuovi bidoni di Coinger. Distribuzione fino a fine mese

Una lunga coda si è formata oggi, lunedì 17 ottobre, fuori dal Municipio di Bodio Lomnago, sede deputata alla distribuzione del materiale di Coinger.

Sin dalle prime ore del mattino molte persone si sono presentate per raccogliere i nuovi bidoni: la distribuzione porta a porta è stata fatta nei giorni scorsi dall’azienda che gestisce il servizio di raccolta rifiuti, ma chi non era in casa, e non ha lasciato deleghe, deve andare a ritirare i contenitori in alcuni punti stabiliti, che per i comuni di Azzate, Mornago, Crosio Della Valle, Besnate, Galliate Lombardo e Castronno è Bodio Lomnago.

“Molte persone erano convinte che oggi fosse l’unico giorno disponibile – spiega il sindaco Eleonora Paolelli – invece non è così. C’è un calendario fissato da Coinger che prevede la distribuzione sino al 29 ottobre. Tra l’altro voglio precisare che l’amministrazione comunale ha messo a disposizione i locali per dare un posto accessibile a tutti i comuni del territorio a noi vicini, ma non siamo responsabili della distribuzione né possiamo dare informazioni o spiegazioni. Occorre chiamare gli uffici di Coinger.

GLI ORARI DISTRIBUZIONE MATERIALE COINGER A BODIO LOMNAGO

Per ritirare i bidoncini e i sacchetti della raccolta differenziata la sala consiliare di via Beltrami è aperta dal 17 al 29 ottobre (esclusa la domenica) dalle 9 alle 14 e poi il pomeriggio dalle 15 alle 18:30. Sabato orario continuato 9-17