“Un anello per domarli e nel buio incatenarli”. A Castiglione Olona la visione del potere nelle opere di Tolkien

In un momento storico caratterizzato dal rinnovato interesse per le opere di J.R.R. Tolkien, la Sala d’Arme “I Magli d’Acciaio”, è lieta di offrivi una serata dedicata ad uno dei più grandi temi affrontati dal professore di Oxford all’interno delle sue opere, ovvero il Potere e le sue manifestazioni in Arda.

In un mondo che sta bruciando, il nostro mondo, ha ancora senso leggere e approfondire opere come Il Signore degli Anelli, Lo Hobbit o Il Silmarillion? É follia, escapismo o ignavia? Nessuna di queste. Leggendo di Frodo e dell’Anello, di Sauron e di Gandalf non solo siamo chiamati a conoscere meglio quel Medioevo

dimenticato da cui Tolkien ha attinto a piene mani per realizzare il suo universo letterario ma, sopratutto, verremo letteralmente travolti da quelle domande esistenziali che dominano il cuore dell’uomo. E questo aspetto, su tutti, è forse quello che rende Il Signore degli Anelli e gli altri racconti del Professore, delle opere intramontabili, capaci di affascinare adulti e bambini anche a distanza di anni.

Interverrà Il dott. Paolo Nardi, laureato in Lettere moderne all’università Ca’ Foscari di Venezia, redattore presso la casa editrice Fede&Cultura, e autore di due saggi sulle maggiori opere del Professore Leggiamo insieme «Lo Hobbit» e Leggiamo insieme «Il Signore degli Anelli». Un commento al capolavoro di J.R.R. Tolkien, nonché

creatore di un seguitissimo canale youtube “PaoloNardi” all’interno del quale espone e critica vari aspetti delle maggiori opere letterarie di genere fantasy, in particolare quelle di J.R.R. Tolkien.

La serata avrà luogo venerdì 28 ottobre, alle ore 21:00, presso il Castello di Monteruzzo, Via Guglielmo Marconi, 6, 21043 Castiglione Olona. L’ingresso è gratuito, inoltre sarà possibile seguire la conferenza via streaming sul canale youtube I Magli d’Acciaio.