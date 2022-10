Sono un caso le parole di Berlusconi: “Ho riallacciato i rapporti con Putin, per lui io primo amico”

Sono un caso le parole del leader di Forza Italia pronunciate nell’assemblea con i deputati forzisti. Berlusconi ha raccontato di aver riallacciato i rapporti con Putin: «I ministri russi hanno detto che siamo già in guerra con loro perché forniamo armi e finanziamenti all’Ucraina – ha detto il Cavaliere come provato anche da un audio pubblicato dall’agenza LaPresse -. Però sono molto, molto, molto preoccupato. Ho riallacciato un po’ i rapporti con il presidente Putin, un po’ tanto, nel senso che per il mio compleanno mi ha mandato venti bottiglie di vodka e una lettera dolcissima. Gli ho risposto con bottiglie di Lambrusco e una lettera altrettanto dolce. Sono stato dichiarato da lui il primo dei suoi cinque veri amici».

Parole che naturalmente hanno fatto subito discutere nel mezzo di una guerra di aggressione che ha visto la Russia di Putin invadere l’Ucraina e bombardare obiettivi civili nelle sue città. Parole corrette velocemente da una nota del partito che ha cercato di raddrizzare il tiro: “La posizione di Forza Italia e del Presidente Silvio Berlusconi rispetto al conflitto ucraino e alle responsabilità russe, è conosciuta da tutti, è in linea con la posizione dell’Europa e degli Stati Uniti, ribadita in più e più occasioni pubbliche. Non esistono ne’ sono mai esistiti margini di ambiguità”.