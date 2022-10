Un gol di Gasparri piega il Ponte San Pietro e lancia la Varesina al secondo posto

È stata una domenica dura per la Varesina, contro un Ponte San Pietro agguerrito – come da copione – e che a Venegono Superiore ha provato fino all’ultimo a portare a casa un risultato positivo. Invece la resistenza delle fenici ha avuto la meglio e grazie alle rete di Gasparri al 38’ del primo tempo (foto Facebook – A.C. Ponte San Pietro) è bastato l’1-0 per portarsi a casa tre punti luccicanti che lanciano i rossoblu al secondo posto, dietro solo alla capolista Lumezzane.

Dopo un primo tempo equilibrato, ma indirizzato dal bel destro a giro di Gasparri, nella ripresa il Ponte San Pietro ha messo in campo tutto l’orgoglio per raddrizzare la gara. La Varesina si è innervosita, con le espulsioni di mister Marco Spilli, Kate dalla panchina e Schieppati dal campo (al 48’), ma anche nei 7’ di recupero è riuscita a lasciare inviolata la propria porta aggiudicandosi un match durissimo, ma che rende ancora più dolci i tre punti finali.

VARESINA – PONTE SAN PIETRO 1-0 (1-0)

Marcatori: 38′ pt Gasparri (V).

Varesina: Spadavecchia; Lucentini (dal 42′ st Zefi), Gregov, Sberna (dal 20′ st Biaggi), Schieppati; Malvestio (dal 20′ st Bernardi), Grieco, Poesio; Orellana (dal 32′ st Sali), Ekuban (dal 23′ st Pino), Gasparri. A disposizione: Baglieri, Kate, Donizzetti, Clerici. Allenatore: Marco Spilli

Ponte San Pietro: Mangiapoco, Salvi (dal 6′ st Ferreira Pinto), Messina, Baggi, Scaringi, Rota (dal 6′ st Albani), Kritta (dal 40′ st Picozzi), Ruggeri (dal 40′ st Bertoli), Greco, Santi, Capelli. A disposizione: Salvalaggio, Cerini, Valli, Ardenghi, Bonanomi. Allenatore: Roberto Passoni

Arbitro: Stefano Selva di Alghero (Albulen Muca di Alessandria – Riccardo Vaglio Agnes di Biella)

Corner: 3-7. Ammoniti: Grieco, Bernardi, Schieppati per la Varesina; Rota per il Ponte San Pietro. Espulsi: 18′ st Spilli (allenatore, V), 44′ st Kate (dalla panchina, V), 48′ st Schieppati (V). Recupero: 3’+7′.

Note: giornata autunnale, terreno in buone condizioni.

SERIE D GIRONE B – VIII GIORNATA

Sabato 22 ottobre (ore 17.30): Seregno – Folgore Caratese 3-1.

Domenica 23 ottobre (ore 15.00): Alcione – Sporting Franciacorta 3-0; Breno – Brusaporto 0-1; Desenzano – Varese 0-1; Casatese – Lumezzane 0-1; Real Calepina – Caronnese 0-0; Sona – Virtus CBG 0-3; Varesina – Ponte San Pietro 1-0; Villa Valle – Arconatese 1-0.

CLASSIFICA: Lumezzane 19; Arconatese, Varesina 16; Brusaporto, Villa Valle 14; Alcione, Casatese, Sporting Franciacorta 13; Seregno, Virtus CBG 12; Ponte San Pietro, Varese 9; Desenzano, Real Calepina 8; Fologore Caratese 7; Caronnese 6; Sona 4; Breno 3.