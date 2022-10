Un nuovo incontro alla biblioteca di Bodio Lomnago, questa volta si parla di aiuto alla vita

Continuano gli appuntamenti organizzati dall’Associazione Amici di Filippo.

Venerdì 14 ottobre alle ore 21 sempre nella Biblioteca di Bodio Lomnago sarà presentato il libro “Una chat per la vita”, curato da Vittoria Criscuolo (Presidente Movimento per la Vita di Varese) e Susanna Primavera (nota grafologa).

Entrambe sono volontarie nel Movimento per la Vita di Varese e hanno voluto raccogliere e curare cinquanta storie di vita reale.

Le due curatrici avranno una ulteriore occasione venerdì 4 novembre con una intervista in diretta, tra le 21 e le 22.30, a Radio Village Network di Bodio Lomnago.

«Non riesco ad affrontare il dolore. Fa troppo male. Non so come fare. Aborto volontario, nove mesi fa…». «Ciao, mi sto separando da mio marito, ho una figlia di cinque anni che soffre moltissimo l’assenza del padre». «Ciao, ho appena scoperto di essere incinta, non so chi sia il padre, ho deciso di portare avanti la gravidanza da sola, ma sto incontrando dei problemi nella mia famiglia». Tre donne, tra le tantissime che hanno scritto sulla chat del sito del Movimento per la Vita di Varese (www.VitaVarese.org), ma anche uomini, ragazzi, per chiedere consiglio o ottenere aiuti materiali.

Protagoniste di questo libro sono persone reali, in dialogo con le volontarie Vittoria Criscuolo e Susanna Primavera, pronte ad accogliere in qualunque momento ogni richiesta di sostegno. In appendice i contributi di Stefano Parenti, Maurizio Gagliardini, Giuseppe Noia, Gabriele Mangiarotti, Medua Boioni Dedé, Massimo Gandolfini, Romana Poleggi, mons. Giuseppe Vegezzi: esperti a diverso titolo, anche loro sempre accoglienti verso chi è in difficoltà.