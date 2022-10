Un incontro sul bullismo, lo organizzano gli alunni del liceo Curie di Tradate

Il 14 ottobre alle ore 18:00 si terrà nell’Aula Magna del Liceo M. Curie di Tradate un forum dedicato ai genitori sul tema del bullismo e cyberbullismo, Rete Bull Out “Conosci Billy Blue?”.

Per accogliere maggiormente gli adulti, i ragazzi organizzatori delle classi del biennio delle Scienze Umane, coadiuvati da un’ambasciatrice del cyberbullismo dell’anno scorso, hanno realizzato una modalità social, in modo che tutti i genitori anche a distanza abbiano la possibilità di interagire durante il forum, con domande in diretta ma anche in chat; gli adulti invece in presenza limitatamente per una questione di capienza nell’Aula Magna del Liceo M. Curie, saranno circa 120. Durante l’incontro a rispondere alle domande spontanee dei presenti in aula e fuori aula ci sarà la dottoressa Francesca Maisano di Milano, Psicologa e Psicoterapeuta, referente del Centro Adolescenti Casa Pediatrica ASST Fatebenefratelli Sacco. Per favorire la giusta riflessione su cosa possa essere il fenomeno diffuso del bullismo e del cyberbullismo ci saranno inoltre delle testimonianze raccolte nel mondo reale ed espressione anche della realtà degli adolescenti. L’evento è organizzato anche con lo scopo di ricordare tutti quei ragazzi vittime del bullismo e del fenomeno diffuso del cyberbullismo.

li organizzatori sono il gruppo allievi delle classi 1 BU- 2 BU- 3 AU, indirizzo Scienze Umane con l’aiuto e il supporto della docente referente del Cyberbullismo GR. La gestione per motivi di sicurezza anti-Covid 19 per gli ambienti al chiuso, ambito scolastico, prevede max 120 persone in presenza in Aula Magna della scuola, per cui tutti i genitori che vorranno comunque intervenire in presenza e on line, fino ad esaurimento posti al chiuso e previa richiesta/prenotazione all’account: contrastobullismo.gr@gmail.com, entro le ore 16:00 di giorno 14 ottobre 2022.