Un successo di pubblico e partecipazione la 6^ edizione dell’Agrifesta di Caronno Pertusella

(foto Felix) Un successo per Agrifesta a Caronno Pertusella. Domenica 16 ottobre si è tenuta la 6^ edizione dell’evento organizzato dalla Pro Loco col patrocinio del Comune di Caronno Pertusella e in collaborazione con “L’isola del riuso”.

Tanti eventi per i bambini e buon cibo, laboratori, spettacoli e bancarelle per tutti i gusti che hanno colorato e riempito le vie della città, via Dante, via Adua e Corso della Vittoria.