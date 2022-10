Un uomo ha accoltellato sei persone nel centro commerciale di Assago. Un morto

Attimi di terrore nel tardo pomeriggio di giovedì 27 ottobre ad Assago, alle porte di Milano, all’interno del centro commerciale Milanofiori. Stando alle prime informazioni un uomo avrebbe accoltellato sei persone che si trovavano all’interno della struttura.

L’uomo, un 46enne italiano incensurato, è stato poi fermato dalle forze dell’ordine. Sul posto sei ambulanze, tre auto mediche e l’elisoccorso da Como. Tre delle persone accoltellate sono state soccorse in condizioni gravissime, una di queste, un dipendente Carrefour, è poi deceduta durante il trasporto in ospedale.

Tra i feriti in modo grave c’è Pablo Marì, difensore centrale del Monza, spagnolo, ex Arsenal e Udinese, 29 anni. Ricoverato all’Humanitas, è stato visitato e medicato e non sarebbe in pericolo di vita. Il presidente della squadra brianzola Adriano Galliani e l’allenatore Raffaele Palladino si sono recati in ospedale per stare vicino al giocatore.

Stando alle prime ricostruzioni, l’aggressore, che sembra soffra di problemi psichici, avrebbe preso un coltello tra quelli in esposizione e avrebbe iniziato a colpire i passanti.