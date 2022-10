Un’artista di Besano premiata alla Art Night di Lugano

L’artista di Besano Marina Taroni (A sinistra nella foto, ndr), in nomination per l’assegnazione degli International Arts Award Lugano, è stata tra i vincitori dell’ambito riconoscimento The Golden Palette, la Tavolozza d’Oro, durante la Art Night di Lugano. Il premio, conferito ogni anno da una giuria di esperti, viene assegnato per meriti artistici a pittori e scultori provenienti da tutto il mondo.

La tanto attesa Art Night ha avuto luogo durante lo scorso weekend nella cornice del Grand Hotel Splendide Royal a Lugano in presenza delle istituzioni e di cento selezionatissimi invitati. Il Gran Gala, giunto alla sesta edizione, è stato presentato dalla “maestra di cerimonie” Lina Simoneschi, giornalista e volto noto della Radiotelevisione della Svizzera Italiana. Madrina della serata la signora Malou Hallberg-Merz, presidentessa della piattaforma interculturale CulturGo.

I dipinti della pittrice Marina Taroni sono stati scelti dalla giuria per il loro pathos e il premio The Golden Palette ne è una consacrazione: l’artista, le cui opere non raffigurano vedute da cartolina ma rappresentano un linguaggio che traduce il paesaggio in esperienza interiore, ha ritirato emozionata il premio dalle mani di Mattia Sacchi, giornalista del Corriere del Ticino.

Il colore che ha guidato l’intera notte degli Art Awards è stato il verde, per posare l’accento sulla consapevolezza dei cambiamenti climatici. Una serata in perfetta simbiosi con la visione dell’artista, nelle cui opere la natura selvaggia e primordiale, con la sua universale e sublime bellezza è la protagonista assoluta.

Nata a Como ma residente a Besano, dopo gli studi linguistici Marina Taroni è stata giornalista di moda a Milano per oltre un decennio prima di dedicarsi al suo vero grande amore: la pittura. L’artista ha iniziato a dipingere a Bisuschio nell’atelier del Maestro Michele Ferrari, dove ha sviluppato le proprie intuizioni e potenzialità creative, trovando una personale via pittorica.

Le sue opere, pubblicate in diversi cataloghi, sono state esposte in musei e gallerie d’arte in tutto il mondo: da New York a Dubai, da Parigi al Principato di Monaco e poi Venezia, Milano, Firenze, Roma e in altre città ancora.

La Art Night 2022 si è confermata una serata brillante dedicata all’arte, che ha voluto anche celebrare la cultura, la musica, la danza e la gastronomia durante la raffinata cena gourmet tutta italiana a cura dello chef stellato Michelin Domenico Ruberto.