Un’azzurra sul trono della Tre Valli Woman: vince Elisa Longo Borghini

Con un drappello azzurro di grande qualità e molto agguerrito, ci si aspettava una vittoria italiana nella 2a edizione della Tre Valli Varesine Women, e così è stato. A salire sul trono della corsa della “Binda” è quasi una padrona di casa: Elisa Longo Borghini, 30 anni, nata a pochi passi dal Lago Maggiore ma sulla sponda piemontese, a Ornavasso.

Longo Borghini è da anni ai vertici del ciclismo tricolore e internazionale: ex campionessa d’Italia, ha vinto in carriere due Trofeo Binda ma anche il Giro delle Fiandre, la Parigi-Roubaix, le Strade Bianche, il GP Plouay al femminile. Era tra le grandi favorite su questo tipo di percorso e non ha tradito le attese. L’atleta della Trek Segafredo è scappata alla marcatura delle avversarie nel corso dell’ultima delle quattro tornate del circuito di Varese ed è infine giunta al traguardo in solitaria, come piace a lei.

Alle sue spalle si sono mosse molte delle altre favorite (una di loro, Mavi Garcia, aveva provato l’azione un giro prima ma era stata marcata bene dalle inseguitrici che non le avevano dato spazio) ma la fuga di Longo è stata implacabile. Alle sue spalle resto del podio straniero perché l’americana Veronica Ewers (EF Education) ha bruciato le concorrenti lasciandosi alle spalle la forte spagnola Ane Santesteban (BikeExchange); poi l’ex iridata Elisa Balsamo, compagna di Longo nella Trek e la cubana Arlenis Sierra. La caraibica era campionessa in carica, ha abdicato ma lo ha fatto con grande onore.

La corsa si è sviluppata in modo molto lineare: il gruppo è rimasto compatto dalla partenza di Busto e per tutto il tratto in linea che ha portato a Varese. Nel circuito più che gli scatti il plotone si è frazionato come spesso accade in ambito femminile. Davanti solo qualche scaramuccia come quella che ha portato prima in testa le Movistar e poi Garcia. Ma c’era un’atleta che aveva ben messo nel mirino l’ultima tornata: Elisa Longo Borghini, che ha salutato la compagnia ed è scappata verso via Sacco tutta sola.