Uno spettacolo “in regalo” per sostenere la nuova comunità per minori di Varese

Uno spettacolo “in regalo” per sostenere la nuova comunità Sant’Antonio per minori di Varese: è quello che offre la compagnia teatrale Splendor del Vero alla Cooperativa san Luigi, che gestisce nella città diverse comunità di minori e sta aprendo una nuova struttura a Bizzozero, in via del Bacino, per minori dai 10 ai 17 anni.

Quello che la compagnia teatrale Splendor del Vero con i suoi attori ed i sui musicisti fa alla comunità è un regalo importante: il soggetto scelto è quello de “Il Principe d’Egitto“, la storia più antica e famosa della liberazione di un popolo dalla schiavitù, che si avvale di giovani e giovanissimi interpreti che vestiranno i panni di Mosè, Myriam, Ramses, Bithia, Yoca-bed … fino ai personaggi meno conosciuti, ma indispensabili per la drammaturgia. Un vero e proprio

Il musical con coreografie originali , frutto di un anno di lavoro e studio con i giovanissimi apprendisti cantanti, attori, ballerini.

La serata sarà presentata da Germano Lanzoni, sui social noto come “il milanese imbruttito” ma in realtà anche molto di più: è infatti attore, comico, docente, formatore e speaker ufficiale del Milan.

L’appuntamento è per martedì 1 novembre, alle 17, al Teatro di Varese in piazza Repubblica a Varese. I biglietti si possono acquistare a 10 euro in prevendita presso la Bottega Fuori Contesto di via Luini 2, Il Filo di Vale di Galleria Manzoni 3/a, l’Oreficeria Anganuzzi di corso Matteotti 62 e il teatro di Varese durante gli orari di apetura dei rispettivi locali. E’ possibile inoltre acquistarli presso la segreteria della parrocchia San Carlo tutte le mattine dalle 10 alle 12, dal lunedi al sabato.

L’ evento è con il patrocinio del comune di Varese e con il contributo di Fondazione Comunitaria del Varesotto.