Uomo e natura s’incontrano a Galliate Lombardo, protagonista il fungo

Sabato 5 Novembre avrà inizio la rassegna culturale Uomo e Natura, un’iniziativa promossa e organizzata dal Comune di Galliate Lombardo. Un appuntamento al mese da novembre a maggio per conoscere, approfondire e ripensare il rapporto tra noi e ciò che ci sta attorno, verso nuovi orizzonti di riflessione, innovazione e opportunità. Tanti i temi che saranno affrontati, dalla filosofia all’astrobiologia, per un anno ricco di stimoli che saprà stuzzicare anche le menti più curiose.

A dare il via al ciclo di incontri sarà una giornata interamente dedicata al mondo dei funghi, un vasto regno di organismi che va ben oltre ciò che l’occhio (ed il palato) possono apprezzare. L’incontro è frutto della collaborazione con l’Associazione Micologica Bresadola, sezione di Varese, che da più di quarant’anni è un importante punto di riferimento per gli appassionati di funghi del territorio locale e nazionale.

Alle ore 9.30 di sabato 5 Novembre si terrà una breve introduzione alla biologia dei funghi presso il centro civico La Corte di Galliate Lombardo; la mattinata proseguirà con una passeggiata nei boschi locali per l’osservazione sul campo, grazie alla guida esperta dei micologi dell’Associazione Bresadola, sperando in una copiosa crescita di esemplari da poter analizzare. Infine, i partecipanti saranno accolti per un pranzo a tema presso il ristorante Il Torchio di Villa Bellardi, residenza storica galliatese il cui parco regala un’atmosfera di piena armonia con la natura nonché, talvolta, anche qualche interessante ritrovamento fungino.

La partecipazione all’evento micologico è libera. Si richiede la prenotazione solamente per il pranzo, entro il 3 Novembre, al numero 351 5280248. Il costo del pranzo è di €20, il menù comprende antipasto a base di gnocco fritto e salumi o formaggi, risotto ai funghi, acqua, dolce e caffè. (Eventuali necessità alimentari, allergie o intolleranze possono essere comunicate all’organizzazione al momento della prenotazione). È previsto anche, su richiesta, un menù ridotto per bambini.