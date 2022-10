Urban Promo. Anche Varese tra le città protagoniste della manifestazione nazionale sulla rigenerazione urbana

L’assessore all’Urbanistica Andrea Civati è tra i relatori di Urban promo 2022, la manifestazione ospitata a Torino e incentrata sulla rigenerazione urbana, per presentare il percorso avviato con i progetti di Villa Baragiola, dell’ex Macello Civico e dello Studentato di Biumo Inferiore.

«Varese ha l’occasione di partecipare a un concorso su scala nazionale incentrato sul tema della rigenerazione urbana, grazie alla capacità che questa amministrazione ha avuto nel reperire finanziamenti, con un importo di oltre 40 milioni di euro di fondi dai bandi del PNRR, e grazie al lavoro che ha permesso di individuare e mettere in campo progetti fondamentali – spiega Civati –. Progetti che hanno come obiettivo quello di riqualificare e restituire alla città aree strategiche, in stato di abbandono da tempo, per renderle di nuovo vivibili, intercettando nuovi bisogni di socialità in un territorio in continuo cambiamento».