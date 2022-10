A Varese il 60esimo congresso della Società italiana di Chirurgia della Mano

Dal 13 al 16 ottobre si svolgerà a Varese al centro di Ville Ponti il 60esimo Congresso della Società Italiana di Chirurgia della Mano.

Questa Società vanta una storia gloriosa nel campo della chirurgia ricostruttiva ed alcuni suoi soci sono stati pionieri in ambito mondiale nell’applicare le tecniche di microchirurgia in varie patologie e specialmente nel reimpianto di dita o parti di arto amputati. Tutti i massimi esperti italiani sono soci attivi della società a presidenza del Dottor Alberto Lazzerini, e parteciperanno al convegno.

Presidente del congresso è il Professor Mario Cherubino, attualmente all’estero per svolgere la sua attività clinica e chirurgica presso una delle strutture ospedaliere più importanti al mondo e per proseguire con l’insegnamento presso la Khalifa University di Abu Dhabi.

A ispirare in Cherubino i contenuti di questa importante manifestazione è stata una frase di Nelson Mandela: “L’educazione è l’arma più potente che si possa usare per cambiare il mondo”.

E così, in un momento in cui la diffusione della vera Scienza è sempre più complessa e difficile, essendo il pubblico subissato da notizie spesso non completamente reali dai media e dai vari siti internet, il Comitato Scientifico presieduto da Mario Cherubino ( nella foto sopra) ha deciso di focalizzare il tema del Congresso sull’educazione nel senso di preparazione ad affrontare al meglio i cambiamenti che stiamo affrontando, come società scientifica ma soprattutto come società civile.

Il 60esimo Congresso SICM vuole trattare in modo analitico e critico il percorso formativo all’interno della Disciplina, affrontando in modo sereno e onesto anche le complicanze della chirurgia in questo settore con confronti diretti e scambi di opinioni sulle metodiche chirurgiche più attuali e futuribili.

Sessioni comuni sono state realizzate anche per un confronto con i Soci dell’AIRM (Associazione Italiana Riabilitazione Mano), guidati dalla dott.ssa Ilaria Saroglia come presidente del loro 17° congresso, a ribadire la grande collaborazione tra terapisti e chirurghi nel trattamento delle patologie associate alla mano. Nel corso del Congresso verrà assegnato il premio Alessandro Caroli, grande personaggio della Chirurgia della mano, prematuramente scomparso.

Si tratta infine di un evento scientifico importante per la città tutta in quanto è prevista una partecipazione di quasi 1000 sanitari provenienti dall’Italia e dall’estero, compreso il Presidente della Società Americana e il presidente della Società Coreana di chirurgia plastica, oltre ai Presidenti della Società Italiana di Chirurgia della Mano, della Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica e della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia.