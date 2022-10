Il Varese aggiunge alla rosa il trequartista Valerio Pinto

Novità in casa Città di Varese: il club del presidente Amirante ha deciso di tesserare il 19enne Valerio Pinto, che già dalla scorsa settimana si stava allenando agli ordini dello staff diretto dal tecnico Luciano De Paola. Giocatore “da reparto offensivo”, può ricoprire un ruolo da trequartista o da esterno d’attacco.

Pinto è nato a Napoli, classe 2003, e proviene dal Gelbison, società che ha sede a Vallo della Lucania in provincia di Salerno: con i campani il neo-biancorosso ha vinto il girone I della Serie D disputando comunque un numero ridotto di partite. In precedenza aveva militato nel settore giovanile della Virtus Entella per poi passare alla squadra Primavera dell’Avellino nella stagione 2020-21; attualmente è svincolato.

Il nuovo giocatore ha scelto di indossare la maglia numero 45 e teoricamente è già disponibile per scendere in campo sabato 29 ottobre, quando cioè il Varese disputerà l’anticipo della nona giornata, a Masnago contro l’Arconatese. Vedremo quindi se De Paola opterà per inserirlo nella lista dei convocati mentre appare improbabile un suo esordio dal primo minuto.