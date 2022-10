Varese al lavoro per ritrovare la vittoria: serve una scaccia-crisi

Non è un buon momento in casa Città di Varese. L’inizio del campionato 2022-2023 non è certo stato come immaginato dalla società e dall’ambiente, che in estate ha accarezzato la Lega Pro e che ora, dopo 6 giornate del Girone B di Serie D, si ritrova nei bassi fondi del girone con appena 5 punti conquistati, tre dei quali nella prima giornata. La vittoria infatti manca dall’esordio contro l’Alcione, un 3-1 che aveva fatto illudere ma al quale non sono seguite prestazioni all’altezza.

Prima il ko di Ciserano, poi i due pareggi contro Seregno e Casatese e a seguire le pesantissime sconfitte contro Real Calepina (2-0 al “Franco Ossola”) e – dopo il cambio in panchina – l’ultimo 4-1 subito in casa della Varesina.

L’arrivo di mister Luciano De Paola al posto di Gianluca Porro non ha ancora portato quella svolta sperata, ma il lavoro dell’ex allenatore del Lecco deve andare in profondità e ha l’ambizione di cambiare il volto alla squadra, rendendola più quadrata a cattiva.

Se l’anno scorso uno dei punti di forza della squadra che ha vinto i playoff è stata la solidità difensiva, quest’anno la musica è purtroppo cambiata. Gli interpreti sono gli stessi – portiere a parte – e anche per questo fa specie vedere il dato dei gol subiti: 13 in 6 partite, più di due di media e secondo dato peggiore del girone con il solo Breno – prossimo avversario dei biancorossi – messo peggio con 14.

La questione sembra non essere tattica o tecnica dei singoli, ma mentale. Il Varese ha mostrato più volte mancanza di carattere, che va in riserva nei momenti complicati senza riuscire a reagire alle avversità. Anche su questo dovrà lavorare mister De Paola per rivoltare la squadra e “darle un nuovo abito”, come dischiarato nel post partita di Venegono Superiore.

Di tempo, fortunatamente, ce n’è. Il campionato è ancora lungo e gli obiettivi si conquistano alla fine di lunghe maratone, ma la svolta deve arrivare il prima possibile oppure la stagione rischia di perdere valore prima ancora del nuovo anno.

Intanto la società ha previsto l’apertura della prevendita per la gara di domenica 16 ottobre contro il Breno al “Franco Ossola”.

I dettagli: