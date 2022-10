Il Varese al lavoro per ritrovarsi: obiettivo Desenzano

La gara contro il Breno non è stata quella della svolta che l’ambiente si aspettava, anzi. Il 2-2 del “Franco Ossola” con un gol subito all’ultimo minuto del secondo tempo ha acuito una situazione di difficoltà che per lo meno ha portato un punticino dopo due sconfitte di fila.

Ora per i ragazzi di mister Luciano De Paola ci sarà da preparare il prossimo incontro di campionato, che li vedrà scendere in campo domenica 23 ottobre (ore 15.00) a Desenzano, contro un’altra formazione che sta faticando nonostante una rosa di buon valore.

Al centro sportivo delle Bustecche l’allenatore biancorosso sta lavorando tanto in campo – al programma di allenamenti è stato aggiunto il mercoledì mattina – cercando di dare alla squadra nuove idee. Intanto proseguono sulla via del recupero i centrocampisti Francesco Gazo e Gianluca Piccoli. In particolare Gazo sembra essere quasi pronto, tanto è vero che nella giornata di oggi ha svolto parte dell’allenamento con il gruppo. Sul piano tattico mister De Paola sta cercando varianti al 3-5-2 provando anche una difesa a 4, chissà che già da Desenzano non si possa vedere un modulo differente.

Intanto la società gardesana ha aperto la vendita dei tagliandi per la gara dello stadio “Tre stelle – Francesco Ghizzi” (QUI IL LINK).