A Varese arriva “What Else?”, serata di musica dal vivo firmata 4 Season Collapse ai nuovi Magazzini del Tu Mi Turbi

Per tutti quelli che si sono sempre lamentati del fatto che a Varese non c’è mai niente da fare, soprattutto per i giovani, è arrivato il momento di ricredersi: venerdì 7 il Tu Mi Turbi, ospiterà una serata di musica free entry.

“Questo venerdì al Tu Mi Turbi ci sarà un bello show! – racconta Simone Spiteri, di 4 Season Collapse collettivo di cinque ragazzi che ha ideato il format dell’evento – Pensiamo che quello che stiamo mettendo su sia un piccolo tassello per costruire una proposta che incontri i gusti di molti, oltre a dare spazio a giovani artisti della zona, che portano in giro la loro musica ogni volta che gliene viene data l’occasione”.

L’evento inizierà con un live hip hop di Affari Grossi, crew di giovani rapper Varesini che hanno avuto il loro esordio ufficiale sul palco della Festa del Rugby 2022 e hanno da poco pubblicato il loro primo album, “InDaCasetta (Shamrock)“. Questi ragazzi hanno da subito conquistato il pubblico Varesino e ora oltre a portare la loro musica in tutta la provincia, collaborano con 4 Season Collapse nella direzione artistica di alcuni eventi. Questa serata vedrà sul palco, insieme ad Affari Grossi, altri artisti varesini del calibro di Vmaki Lymb e Gelo. Si prosegue con un dj set: in consolle Davide Martegani in arte Mr Marshmellow e dj Lanfre, entrambi parte del collettivo come curatori della proposta musicale di 4 Season Collapse e amatissimi nel panorama musicale Varesino.

Idea, quella di 4 Season, nata post pandemia: “Ci siamo resi conto che gli eventi che venivano organizzati a Varese erano sempre gli stessi da anni e abbiamo notato che c’era un buon numero di persone che, complici gli anni di limitazioni che abbiamo vissuto, si era stufata di fare sempre le stesse cose – spiega Simone – Noi in primis non trovavamo degli eventi che avessero quello spirito particolare che ti invoglia a tornarci e a non volerne perdere uno. Ad un certo punto quindi ci siamo chiesti se saremmo stati in grado noi di proporre qualcosa di nuovo e accattivante. Eravamo consapevoli di avere lo spirito giusto per ideare qualcosa che fosse diverso dalle poche proposte esistenti a Varese e così ci siamo lanciati, ottenendo fin da subito un ottimo riscontro e un grande seguito”.

La serata di venerdì 7 sarà la seconda in collaborazione col Tu Mi Turbi, un evento che già dal suo accattivante nome richiama l’attenzione di tutti: “What Else?”, che altro?

L’evento inizierà alle ore 22 con il live di Hip Hop che proseguirà fino alle 23, orario di inizio del dj set.

“Abbiamo provato in vari posti a proporre degli eventi, le idee ci sono e la voglia di fare non manca, ma non sempre però dall’altro lato si trova la disponibilità e l’apertura giusta a provare una novità. Il Tu Mi Turbi ha accettato la nostra sfida e anche loro, come noi e tutti quelli che con noi stanno collaborando hanno tanta voglia di fare – conclude – come noi anche loro hanno sentito l’esigenza di dare vita a novità per la città, non solo nello specifico le serate con 4 Season, ma con un vero e proprio calendario di eventi e proposte interessanti che stanno portando nel nuovo spazio Magazzini by Tu Mi Turbi“.